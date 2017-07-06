Жителям Негева предъявлены обвинения в хищении оружия с военной базы

Двоим жителям Беэр-Шевы и троим жителями местного совета Арара ба-Негев предъявлены обвинения в краже оружия с военной базы "Сде Тайман" в Западном Негеве. Согласно обвинительному заключению, они получили за украденное оружие сотни тысяч шекелей от преступных группировок.

Хищение было совершено 26 июня. 28 мая военные, обнаружившие пропажу, уведомили полицию, и началось расследование.

При задержании и во время обысков в транспортных средствах и квартирах подозреваемых были найдены 11 автоматических винтовок М-16, карабин, два пистолета, бронежилеты, лазерные прицелы, наркотические средства и наличные деньги на сумму около 200 тысяч шекелей.