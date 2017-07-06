6 июля 2017 г.
последняя новость: 13:32
"Не хочу быть авторитетом"
На Высоцкую подают в суд
Cпагетти по-летнему
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:25 Нетаниягу и Моди посетили Хайфу: от военного кладбища к берегу моря
12:55 28 причин для отказа в разрешении на въезд в Израиль: новые инструкции МВД
11:51 Житель Нацерета убил соседа саблей из-за подозрений в краже коня
11:16 Минпрос одобрил "багрут" на 5 единиц по производству вина
11:13 Полицейскому предъявлены обвинения в развратных действиях по отношению к детям
10:30 В связи со стартом Маккабиады в Иерусалиме будут перекрыты некоторые улицы
10:10 Пляж Ницаним закрыт для купания из-за стоков из сектора Газы
10:02 В Ашдоде предотвращен криминальный теракт
09:43 Начгенштаба ЦАХАЛа приказал остановить все учения
09:37 Ави Габай: "Герцог должен остаться председателем оппозиции"
В Израиле

Жителям Негева предъявлены обвинения в хищении оружия с военной базы

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 13:32 блог версия для печати

Двоим жителям Беэр-Шевы и троим жителями местного совета Арара ба-Негев предъявлены обвинения в краже оружия с военной базы "Сде Тайман" в Западном Негеве. Согласно обвинительному заключению, они получили за украденное оружие сотни тысяч шекелей от преступных группировок.

Хищение было совершено 26 июня. 28 мая военные, обнаружившие пропажу, уведомили полицию, и началось расследование.

При задержании и во время обысков в транспортных средствах и квартирах подозреваемых были найдены 11 автоматических винтовок М-16, карабин, два пистолета, бронежилеты, лазерные прицелы, наркотические средства и наличные деньги на сумму около 200 тысяч шекелей.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Задержаны шестеро подозреваемых в хищении 33 автоматов М-16
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Около Иерусалима закрыты мастерские, в которых производили оружие
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Полиция обнаружила незаконное оружие в доме жителя Цур Бахер
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
В первый день работы полицейские участка в Тубе-Зангарии нашли миномет со снарядами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Предъявлено обвинение военнослужащему, задержанному за хищение оружия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июня 2017 г.
Полиция задержала сына депутата Кнессета по подозрению в незаконном хранении оружия







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017