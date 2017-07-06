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Нетаниягу и Моди посетили Хайфу: от военного кладбища к берегу моря

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 13:55 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Нарендра Моди в Хайфе. 7 июля 2017 года
Нарендра Моди в Хайфе. 7 июля 2017 года
Биньямин Нетаниягу и Нарендра Моди в Хайфе. 7 июля 2017 года
ВСЕ ФОТО

В четверг, 6 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетели на вертолете из Иерусалима в Хайфу.

В Хайфе Нетаниягу и Моди посетили британское военное кладбище, где похоронены индийские солдаты, погибшие в ходе боевых действий в 1917-1918 годах.

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Главы правительств возложили венки к памятнику индийским солдатам, приняли участие в церемонии установления памятной плиты и оставили записи в гостевой книге кладбища.

Пресс-служба главы правительства Израиля приводит тексты записей оставленных премьер-министрами.

Нетаниягу написал: "В память об отважных индийских солдатах, которые внесли вклад в освобождение нашей земли".

Моди оставил следующую запись: "Я горд тем, что стою здесь и отдаю честь отважным индийским солдатам, положившим свою жизнь на благо освобождения Хайфы во время Первой мировой войны. Невероятная доблесть Дальпата Синга, героя Хайфы, и его воинов не будет забыта никогда и будет служить вдохновением для последующих поколений. В следующем году исполнится 100 лет со дня битвы за Хайфу, это еще одна возможность уделить должное внимание длительной связи Индии и Израиля".

По завершении церемонии Нетаниягу и Моди отправились к берегу моря. Они выбрали хайфский пляж "Ольга", где, сняв обувь, прогулялись вдоль берега и вошли в воду, продолжая обсуждать отношения между двумя странами.

Главам правительств была предложена на пробу опресненная и очищенная морская вода. Израиль планирует поставлять опреснительные установки в Индию.

Ранее Нарендра Моди провел переговоры с Реувеном Ривлином, Биньямином Нетаниягу и Ицхаком Герцогом, посетил музей "Яд ва-Шем", Музей Израиля, встретился с мальчиком, родители которого погибли в теракте в Мумбаи, а также побывал на ферме "Дан Данцигер" в Мишмар а-Шива.

Визит Моди приурочен к 25-летию установлению дипломатических отношений между странами, в этой поездке его сопровождает делегация бизнесменов. В ходе визита подписан ряд важных соглашений об экономическом и военно-техническом сотрудничестве.

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