Состоялся очередной телефонный разговор Нетаниягу и Путина

В четверг, 6 июля, по инициативе израильской стороны состоялся очередной телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля сообщает в этой связи: "Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества. В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии".

Пресс-бюро главы правительства Израиля подтверждает информацию о телефонной беседе.

Отметим, что разговор с Путиным состоялся в то время, когда Нетаниягу принимал премьер-министра Индии Нарендру Моди. Тем не менее, он отвлекся для беседы с Путиным, которая, по всей видимости, носила срочный характер.