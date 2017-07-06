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Состоялся очередной телефонный разговор Нетаниягу и Путина

время публикации: 13:56 | последнее обновление: 13:59 блог версия для печати фото
Телефонный разговор Нетаниягу и Путина. 6 июля 2017 года

В четверг, 6 июля, по инициативе израильской стороны состоялся очередной телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля сообщает в этой связи: "Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества. В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии".

Пресс-бюро главы правительства Израиля подтверждает информацию о телефонной беседе.

Отметим, что разговор с Путиным состоялся в то время, когда Нетаниягу принимал премьер-министра Индии Нарендру Моди. Тем не менее, он отвлекся для беседы с Путиным, которая, по всей видимости, носила срочный характер.

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Четверг, 6 июля 2017 г.
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