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Прогноз погоды на 6 июля: переменная облачность, среднесезонная температура

время публикации: 05:53 | последнее обновление: 05:53 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 6 июля: переменная облачность, среднесезонная температура

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 6 июля, температура воздуха понизится до среднесезонной. Переменная облачность. Штормовая погода на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 26-39. В Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 18-30, на побережье Мертвого моря – 28-39, в Ашкелоне – 26-29, в Ариэле – 20-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды в Средиземном море – 29 градусов, высота волн – 120-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений, возможен слабый дождь в некоторых районах в утренние часы. В субботу – малооблачно, небольшое повышение температуры. В воскресенье – дополнительное повышение температуры.

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Четверг, 6 июля 2017 г.
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