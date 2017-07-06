Возле Шхемских ворот в Иерусалиме совершено нападение на пограничника

Возле Шхемских ворот в Иерусалиме несколько арабов вступили в пререкания с пограничниками, которые потребовали у них предъявить документы, сообщает сайт MivzakLive.

По данным этого источника, один из арабов схватил стул и бросил его, целясь в голову пограничнику.

Пресс-служба полиции передала, что возле Шхемских ворот пограничники остановили мужчину, показавшегося им подозрительным, и попросили предъявить документы. Мужчина отказался подчиняться и атаковал одного из бойцов МАГАВ. Пограничнику потребовалась медицинская помощь. Он доставлен в больницу.

Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Отметим, что в сообщении пресс-службы правоохранительных органов национальность задержанного не указывается.





