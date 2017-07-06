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Полицейскому предъявлены обвинения в развратных действиях по отношению к детям

время публикации: 11:13 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
Полицейскому предъявлены обвинения в развратных действиях по отношению к детям

Государственная прокуратура передала в суд обвинительное заключение против прапорщика полиции Боаза Мишори из Ариэля, подозреваемого в четырех случаях совершения развратных действий по отношению к девочкам в возрасте 6-7 лет.

Также он обвиняется в обмане и подрыве доверия и в запугивании свидетеля.

Одной из жертв Мишори, согласно тексту обвинения, стала семилетняя дочь его друга. Другие жертвы были найдены им в полицейском летнем лагере, в муниципальном лагере, где он проводил инструктаж по безопасности дорожного движения, и в городском бассейне.

После начала расследования против него Мишори попытался навредить следователю, передав в налоговое управление ложную информацию о нарушениях в бизнесе жены следователя.

Как сообщает телекомпания "Решет", ранее против Мишори уже были поданы две жалобы о совершении развратных действий, однако дела были закрыты за отсутствием улик.

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