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В Израиле

Арестован еще один подозреваемый в причастности к убийству Романа Антона

время публикации: 08:01 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
Арестован еще один подозреваемый в причастности к убийству Романа Антона

Сотрудники полиции Израиля задержали 24-летнего жителя Ган-Явне по подозрению в причастности к убийству Романа Антона три недели назад в Реховоте.

Утром в четверг, 6 июля, он будет доставлен в мировой суд Ришон ле-Циона для продления срока содержания под стражей. Также в суд будут доставлены для продления ареста пятеро других подозреваемых, задержанных по этому делу.

43-летний Роман Антон являлся фигурантом нескольких уголовных дел и находился под надзором полиции. 15 июня он был обнаружен в бессознательном состоянии на обочине шоссе № 411, недалеко от промышленной зоны Реховота. Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.

Экспертиза установила, что в мужчину было выпущено несколько десятков пуль. Некоторые ранения оказались смертельными. 16 июня полиция Израиля сообщила о задержании пяти человек по подозрению в причастности к убийству Антона.

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На обочине 411-шоссе, недалеко от Реховота, обнаружен труп мужчины







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Четверг, 6 июля 2017 г.
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