Арестован еще один подозреваемый в причастности к убийству Романа Антона

Сотрудники полиции Израиля задержали 24-летнего жителя Ган-Явне по подозрению в причастности к убийству Романа Антона три недели назад в Реховоте.

Утром в четверг, 6 июля, он будет доставлен в мировой суд Ришон ле-Циона для продления срока содержания под стражей. Также в суд будут доставлены для продления ареста пятеро других подозреваемых, задержанных по этому делу.

43-летний Роман Антон являлся фигурантом нескольких уголовных дел и находился под надзором полиции. 15 июня он был обнаружен в бессознательном состоянии на обочине шоссе № 411, недалеко от промышленной зоны Реховота. Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.

Экспертиза установила, что в мужчину было выпущено несколько десятков пуль. Некоторые ранения оказались смертельными. 16 июня полиция Израиля сообщила о задержании пяти человек по подозрению в причастности к убийству Антона.