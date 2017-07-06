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В Израиле

Житель Нацерета убил соседа саблей из-за подозрений в краже коня

время публикации: 11:51 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Север Израиля, март 2017 года

Прокуратура Северного округа передала в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против 35-летнего жителя города Мурада Саади, подозреваемого в убийстве соседа Алы Аль-Дина (24).

Согласно тексту обвинения, в марте 2017 года в городе произошла массовая драка с участием 35 человек из семей Саади и Аль-Дин, причиной которой стало подозрение в краже коня.

С тех пор отношения между семьями продолжали оставаться напряженными. Периодически вспыхивали стычки между отдельными членами кланов.

В начале июня произошла одна из таких стычек, в ходе которой Мурад Саади, вооруженный саблей, отрубил руку Але Аль-Дину. В результате кровотечения пострадавший вскоре скончался в Итальянской больнице в Нацерете.

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