Житель Нацерета убил соседа саблей из-за подозрений в краже коня

Прокуратура Северного округа передала в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против 35-летнего жителя города Мурада Саади, подозреваемого в убийстве соседа Алы Аль-Дина (24).

Согласно тексту обвинения, в марте 2017 года в городе произошла массовая драка с участием 35 человек из семей Саади и Аль-Дин, причиной которой стало подозрение в краже коня.

С тех пор отношения между семьями продолжали оставаться напряженными. Периодически вспыхивали стычки между отдельными членами кланов.

В начале июня произошла одна из таких стычек, в ходе которой Мурад Саади, вооруженный саблей, отрубил руку Але Аль-Дину. В результате кровотечения пострадавший вскоре скончался в Итальянской больнице в Нацерете.