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В Израиле

Глава МВД запретил шейху Раэду Салаху покидать Израиль

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Глава МВД запретил шейху Раэду Салаху покидать Израиль

Министр внутренних дел Арье Дери продлил срок действия запрета на выезд из Израиля, действующий в отношении шейха Раэда Салаха, духовного лидера Северного крыла Исламского движения.

Запрет продиктован опасениями по поводу зарубежной деятельности исламского лидера, направленной против Израиля.

Напомним, что Северное крыло было объявлено в Израиле незаконной организацией, а Салах неоднократно арестовывался за подстрекательства к насилию.

Израиль внимательно следит за связями шейха Раэда Салаха. После того, как посол Турции Кемаль Окам пригласил его принять участие в ужине по случаю Рамадана, МИД направил послу ноту протеста.

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