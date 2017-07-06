Саперы полиции Израиля: так работают профессионалы. Репортаж

Отдел взрывотехники считается элитой израильской полиции. По словам сотрудников, попасть сюда не легче, чем на летные курсы. Процесс отбора продолжается несколько месяцев. Затем – долгий курс подготовки. Однако, утверждают специалисты, чтобы получить полностью подготовленного полицейского сапера, требуются еще пять лет работы.

В структуру подразделения входит и проектный отдел, где сотрудники работают над усовершенствованием техники, специальная лаборатория и группа психологов, помогающих саперам справиться с напряжением, вызванным работой.

Взрывотехники сопровождают подразделения по освобождению заложников и охрану первых лиц государства. Есть они и на таможне, в том числе – на почте. В управлении Тель-авивского округа постоянно дежурят четыре машины, оснащенные всем необходимым для обезвреживания опасных предметов. Их задача – за 15 минут прибыть в любую точку Тель-Авива.

Сотрудникам отдела приходилось обезвреживать ракеты и пояса смертников. Взрывчатку находили и в предметах, на первый взгляд не вызывающих подозрения: пакетах для молока, бутылках от шампуня, гитарах, компьютерах. Так называемые "криминальные теракты" нередко оказываются более опасными, чем действия арабских террористов: преступные группировки охотно привлекают бывших солдат саперных частей ЦАХАЛа.

Чтобы не рисковать человеческими жизнями, задействуют роботов с дистанционным управлением. Американский ANDROS сильно изменился с 2003 года, когда он поступил в арсенал полиции: колеса были заменены на гусеницы, электрический привод "щупалец" стал гидравлическим. Теперь робот может и выстрелить по подозрительному объекту. Он укомплектован сменными насадками – в зависимости от стоящей перед ним задачи.

Для работы в помещениях все еще используется оранжевый Bambi, но ветерану полиции уже пора на заслуженный отдых – на смену идет новый английский робот.

Для самых серьезных работ предназначен Shocker, переделанный из американского трактора Bobcat. Он легко перевернет автомобиль или выкопает невзорвавшийся иранский "Фаджар".

Среди других технических средств, используемых полицией, – квадракоптеры. Они позволяют осмотреть с воздуха место взрыва, убедиться в отсутствии неразорвавшихся зарядов или засады. Однако часто приходится рассчитывать на свою интуицию и нюх собаки. Своих собак у саперов нет – в случае необходимости привлекаются полицейские кинологи.

Ручное разминирование применяется в крайних случаях, когда нет возможности задействовать робота или эвакуировать людей, и существует опасность взрыва. В таких ситуациях приходится действовать без промедления, рискуя жизнью. И задача взрывотехников посложнее, чем определить, какой провод перерезать – красный или зеленый.

Принято считать, что саперы ошибаются один раз. Взрывотехник Сергей Шваб не разделяет эту точку зрения. "Чисто профессионально я считаю, что эта поговорка не верна. Ты все время набираешься опыта, а как это сделать без ошибок? Все мы люди. Ошибаться, конечно, лучше на учениях, а не в боевой обстановке. И после каждой ошибки все тщательно расследуется, чтобы понять, какую пользу можно из этого извлечь. Главное – эти ошибки не повторять", – говорит он.

Наш собеседник начал службу в полиции в 1998 году – как солдат-срочник пограничной охраны. Затем – служба в спецназе. Уже больше шести лет работает взрывотехником. "Спасение жизней, помощь людям, необходимость постоянного совершенствования – вот что привело меня сюда. Кроме того, это элитное подразделение, очень немногим удается сюда попасть", – говорит Сергей.

Все, что требуется взрывнику, находится в микроавтобусе General Motors, на котором он и прибывает на вызов. Оборудование расставлено так, чтобы до него можно было добраться снаружи – через открытые окна. В салоне – не только склад всего необходимого. Машина перевозит робота. Взрывотехник управляет им, не выходя из салона.

Защита взрывотехника – кевларовый тактический костюм. Эта израильская разработка значительно легче 35-килограммового канадского скафандра, который используется в крайних случаях. В машине есть и набор для ручного разминирования. Впрочем, даже если сапер не на службе, с ним всегда сумка с минимумом необходимого оборудования.

Для эвакуации взрывчатки служит автомобиль с бронированной сферой, способной выдержать мощный взрыв. Поместить взрывное устройство в нее можно с помощью лебедки. Закрывать сферу вручную не обязательно – это сделает робот с помощью специальных рычагов.

"Израильские взрывотехники – специалисты высочайшего уровня, поскольку ни у кого нет подобного практического опыта. Это осознают и наши коллеги из других стран, приезжающие к нам учиться. И мы всегда рады поделиться этим опытом, ведь мы находимся на переднем крае борьбы, который ведет весь мир – борьбы с террором", – говорит глава отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман.

Материал подготовил Павел Вигдорчик





