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В Израиле

Боец отряда пехоты подозревается в изнасиловании солдатки

время публикации: 15:09 | последнее обновление: 15:09 блог версия для печати

Военная полиция арестовала бойца отряда пехоты по подозрению в изнасиловании солдатки, которая служит вместе с ним. Арест был произведен еще неделю назад, однако, известно об этом стало только в четверг, 6 июля.

Инцидент произошел в июне в частном доме, когда двое молодых людей находились в отпуске. Во время допроса солдат признался в том, что он вступил в половые отношения с девушкой, однако, по его словам, это было сделано с ее согласия.

Наложен запрет на публикацию названия отряда и должности военнослужащей. Военный суд в Яффо продлил арест подозреваемого, и ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Планируется также провести подозреваемому и потерпевшей проверку на детекторе лжи. Адвокат солдата утверждает, что речь идет о ложной жалобе.

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