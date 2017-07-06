Боец отряда пехоты подозревается в изнасиловании солдатки

Военная полиция арестовала бойца отряда пехоты по подозрению в изнасиловании солдатки, которая служит вместе с ним. Арест был произведен еще неделю назад, однако, известно об этом стало только в четверг, 6 июля.

Инцидент произошел в июне в частном доме, когда двое молодых людей находились в отпуске. Во время допроса солдат признался в том, что он вступил в половые отношения с девушкой, однако, по его словам, это было сделано с ее согласия.

Наложен запрет на публикацию названия отряда и должности военнослужащей. Военный суд в Яффо продлил арест подозреваемого, и ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Планируется также провести подозреваемому и потерпевшей проверку на детекторе лжи. Адвокат солдата утверждает, что речь идет о ложной жалобе.