Минпрос одобрил "багрут" на 5 единиц по производству вина

На этой неделе министерство просвещения одобрило аттестат зрелости ("багрут") на 5 единиц по направлению "Выращивание винограда и производство вина", сообщает в четверг, 6 июня, газета "Маарив".

Как уточняет издание, программа была разработана в молодежной сельскохозяйственной деревне Меир Шфея. Ее цель – дать возможность учащимся 10-12 классов специализироваться в сфере выращивания винограда и производства вина.

В рамках этой программы учащиеся познакомятся с тем, как вести хозяйство в винограднике, делать вино и рекламировать свою продукцию.