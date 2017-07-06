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Минпрос одобрил "багрут" на 5 единиц по производству вина

время публикации: 11:16 | последнее обновление: 11:50 блог версия для печати фото
Минпрос одобрил "багрут" на 5 единиц по производству вин

На этой неделе министерство просвещения одобрило аттестат зрелости ("багрут") на 5 единиц по направлению "Выращивание винограда и производство вина", сообщает в четверг, 6 июня, газета "Маарив".

Как уточняет издание, программа была разработана в молодежной сельскохозяйственной деревне Меир Шфея. Ее цель – дать возможность учащимся 10-12 классов специализироваться в сфере выращивания винограда и производства вина.

В рамках этой программы учащиеся познакомятся с тем, как вести хозяйство в винограднике, делать вино и рекламировать свою продукцию.

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