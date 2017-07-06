6 июля 2017 г.
последняя новость: 15:10
"Не хочу быть авторитетом"
На Высоцкую подают в суд
Cпагетти по-летнему
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:10 В Беэр-Шеве задержан предполагаемый террорист
15:09 Боец отряда пехоты подозревается в изнасиловании солдатки
14:27 Взрывное устройство обнаружено в автомастерской в Умм эль-Фахме
13:56 Состоялся очередной телефонный разговор Нетаниягу и Путина
13:55 Праймериз в "Аводе": Шели Яхимович публично выразила поддержку Ави Габаю
13:32 Жителям Негева предъявлены обвинения в хищении оружия с военной базы
13:25 Нетаниягу и Моди посетили Хайфу: от военного кладбища к берегу моря
12:55 28 причин для отказа в разрешении на въезд в Израиль: новые инструкции МВД
11:51 Житель Нацерета убил соседа саблей из-за подозрений в краже коня
11:16 Минпрос одобрил "багрут" на 5 единиц по производству вина
В Израиле

Взрывное устройство обнаружено в автомастерской в Умм эль-Фахме

время публикации: 14:27 | последнее обновление: 14:36 блог версия для печати фото
Взрывное устройство обнаружено в автомастерской в Умм эль-Фахме
Взрывное устройство обнаружено в автомастерской в Умм эль-Фахме

Взрывное устройство трубчатого типа и средства для производства взрывных устройств различных типов были изъяты в среду, 5 июля, во время обыска в автомастерской в Умм эль-Фахме. Владелец автомастерской был арестован, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе обыска также был обнаружен мотоцикл, который, предположительно, был украден. Сапер, прибывший на место, установил, что взрывное устройство трубчатого типа, судя по всему, готово для использования. Он нейтрализовал его, осуществив контролируемый взрыв.

Утром в четверг, 6 июля, мировой суд в Хадере продлил арест владельца автомастерской.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
В Ашдоде предотвращен криминальный теракт
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Саперы полиции Израиля: так работают профессионалы. Репортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июля 2017 г.
СМИ: в Хевроне при изготовлении взрывного устройства погиб палестинский араб
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
В сторону гробницы Рахели брошено самодельное взрывное устройство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2017 г.
В Холоне было обнаружено и обезврежено взрывное устройство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2017 г.
В автомобиле одного из жителей Эйн аль-Асад сработало взрывное устройство







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017