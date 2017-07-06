Взрывное устройство обнаружено в автомастерской в Умм эль-Фахме

Взрывное устройство трубчатого типа и средства для производства взрывных устройств различных типов были изъяты в среду, 5 июля, во время обыска в автомастерской в Умм эль-Фахме. Владелец автомастерской был арестован, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе обыска также был обнаружен мотоцикл, который, предположительно, был украден. Сапер, прибывший на место, установил, что взрывное устройство трубчатого типа, судя по всему, готово для использования. Он нейтрализовал его, осуществив контролируемый взрыв.

Утром в четверг, 6 июля, мировой суд в Хадере продлил арест владельца автомастерской.