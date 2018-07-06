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В Израиле

"100 дней огненной интифады" на границе Газы

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:33 блог версия для печати фото
Пожар на границе с Газой
Тушение пожара на границе с Газой

В пятницу, 6 июля, ожидается очередная волна диверсий и провокаций на границе сектора Газы, осуществляемых в рамках так называемого "Марша возвращения", инициированного и поддерживаемого ХАМАСом.

В связи с вероятным увеличением активности участников "марша" израильские силы безопасности на границе Газы приведены в состояние повышенной готовности.

Судя по публикациям на страницах ХАМАСа в социальных сетях, готовится масштабная провокация под девизом "100 дней огненной интифады".

По всей видимости, активная фаза "марша" начнется после полудня.

Около 10 утра поступило сообщение о возгораниях в районе кибуца Ор а-Нер и неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Эрец". По данным полиции и пожарной службы, возгорания были вызваны приземлением воздушных шаров с емкостями с зажигательной смесью, запущенных из северных районов Газы. Пожарным удалось локализовать возгорания, идет работа по тушения пожаров.

"Марш возвращения" на границе Газы. Статистика

Первые акции "Марша возвращения" состоялись на границе Газы 30 марта 2018 года. Начинались они с того, что тысячи жителей сектора приближались к восточной границе, некоторые из них пытались подойти к пограничному забору и проникнуть на израильскую территорию. При этом участники марша жгли автомобильные покрышки, запускали в сторону границы камни и бутылки с зажигательной смесью. Снайперы ЦАХАЛа вели огонь на поражение по наиболее активным участникам "марша". Иногда вооруженные боевики обстреливали израильских военных.

14 мая, в пятницу, провокации были наиболее масштабными. Военные были вынуждены стрелять по боевикам, проникавшим на израильскую территорию. Было убито около 60 участников "марша".

Позже организаторы акции сменили тактику. Главный урон израильтянам стали наносить группы поджигателей, запускающих из сектора воздушные змеи и воздушные шары, несущие емкости с легковоспламеняющейся смесью и зажженным фитилем или взрывным устройством.

В начале этой недели министерство здравоохранения действующей в секторе Газы администрации ХАМАСа опубликовало данные о манифестантах, пострадавших за последние три месяца в ходе "Марша возвращения" на границе сектора Газы.

Согласно данным, цитируемым сайтом ХАМАСа "Палестинский информационный центр", за период с 30 марта по 30 июня были убиты 134 участника манифестаций, более 15.000 получили ранения.

ХАМАС в последнее время перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками этой и других террористических группировок.

Минздрав сообщает, что "шахидами" стали 16 детей, одна женщина, два журналиста, два медика и три инвалида. В отчете не учитываются восемь человек, чьи тела, как утверждается, удерживаются Израилем.

Среди раненых, получивших ожоги, травмы и отравления дымом и слезоточивым газом 2.536 несовершеннолетних, 1.160 женщин, 231 медицинский работник, 175 журналистов. Состояние 370 из пострадавших оценивается как тяжелое.

ХАМАС заявляет, что "Марш возвращения" будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не снимет "осаду" Газы. Напомним, что Израиль и Египет в 2007 году ввели блокаду Газы после того, как ХАМАС захватил власть в секторе путем вооруженного переворота. Однако на границе с Египтом ХАМАС массовых акций протеста не проводит.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июля 2018 г.
"Огненная интифада" Газы. Репортаж о тех, кто борется с пожарами







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