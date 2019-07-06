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В Израиле

Рош а-Аин: пожар в доме хозяйки яслей, подозреваемой в жестоком обращении с детьми. ВИДЕО

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 10:34 блог версия для печати фото
Рош а-Аин: пожар в доме хозяйки яслей, подозреваемой в жестоком обращении с детьми
Рош а-Аин: пожар в доме хозяйки яслей, подозреваемой в жестоком обращении с детьми

В субботу, 6 июля, утром, в городе Рош а-Аин, в одном из жилых домов на улице Санедрин, вспыхнул пожар. На место прибыли пожарные.

Жители нескольких домов, расположенных в непосредственной близости к горящему зданию, были эвакуированы. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Следователи, прибывшие на место пожара, не исключают, что речь может идти о поджоге.

По информации СМИ, в доме, где вспыхнул пожар, проживает 25-летняя Кармел Мауда, хозяйка яслей Baby Love, подозреваемая в жестоком обращении с маленькими детьми. В частности, женщину подозревают в том, что она избивала детей руками и полотенцем, привязывала их к стулу, укладывала на продолжительное время лицом к стене и кормила рвотой.

Адвокат Беджамин Малка, представляющий интересы родителей воспитанников Baby Love, заметил, что его клиенты намерены добиваться справедливости законным путем.

Вечером перед зданием должна была состояться демонстрация родителей, однако из-за пожара акция была отменена.

Кармел Мауда была задержана 21 июня, с тех пор срок ее содержания под стражей несколько раз продлевался. В воскресенье, 7 июля, ей будет предъявлено обвинение в мировом суде Лода.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2019 г.
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