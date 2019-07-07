Подозрение на "автомобильный теракт" под Иерусалимом: пятеро пострадавших

Поздно вечером в субботу, 6 июля, возле арабского населенного пункта Хизме, расположенного на территории Палестинской автономии, недалеко от иерусалимского района Писгат-Зеэв, автомобиль совершил наезд на людей.

Согласно сообщению пресс-службы МАДА, в результате просшествия пострадали пять человек. По предварительным данным, трое из пострадавших – военнослужащие ЦАХАЛа.

Водитель сбившего людей автомобиля скрылся, ведется его поиск.

Пострадавшие были доставлены в столичные больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим". Состояние двоих из них оценивается врачами как средней степени тяжести, еще двое получили легкие травмы.

ЦАХАЛ приступил к расследованию инцидента. Проверяется версия, согласно которой речь идет об "автомобильном теракте".

Информация уточняется.