Возвращение к карантину: правительство утвердило закрытие клубов, залов торжеств и спортзалов

В ходе заседания правительства, на котором рассматриваются рекомендации министерства здравоохранения по ужесточению карантинных мер, министры приняли решение закрыть клубы, залы торжеств, тренажерные залы, бассейны и концертные залы.

Также решено приостановить работу летних лагерей для детей с пятого класса и старше.

Число пассажиров в автобусах, согласно новым ограничениям, не должно превышать 20 человек. В автобусе должны быть открыты окна и быть выключен кондиционер.

В гостиницах будут закрыты бары и рестораны.

В государственном секторе 30% работников должны быть переведены на удаленную работу.

При этом министры отклонили рекомендацию по закрытию синагог, церквей и мечетей. Вместо этого было принято предложение министра внутренних дел и лидера партии ШАС Арье Дери ограничить число молящихся до 19 человек. Данное число позволяет проводить совместную молитву максимальному количеству людей, которых при разделении на две группы не хватило бы для двух "миньянов".

Ранее комиссия Кнессета по законодательству утвердила повышение штрафа за отсутствие защитной маски при нахождении в общественных местах в период эпидемии коронавируса до 500 шекелей.

Данные решения правительства еще должны быть утверждены Кнессетом, и только потом они вступают в силу. Однако позже 6 июля на пленарном заседании Кнессета будет рассмотрена ранее утвержденная министрами поправка к закону о режиме чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности. Согласно этой поправке, все решения правительства, принятые в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, будут вступать в силу сразу после утверждения министрами, без утверждения на пленарном заседании Кнессета.

Релевантная комиссия Кнессета должна будет рассмотреть решения правительства в течение семи дней. Если решения не будут утверждены, их рассмотрят депутаты на пленарном заседании Кнессета.