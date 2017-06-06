Беспорядки в Кафр-Касеме: один погибший, подожжены патрульные автомобили

Поздно вечером в понедельник, 5 июня, в арабском городе Кафр-Касем, расположенном недалеко от Рош а-Аина, акция протеста против полиции переросла в массовые беспорядки.

Как сообщает пресс-служба полиции, беспорядки начались примерно в 23:30, когда на въезде в город был остановлен автомобиль. В ходе проверки водительских прав жителя города, управлявшего автомобилем, выяснилось, что речь идет о человеке, находящемся в розыске. Он оказал сопротивление при задержании. На месте собрались несколько десятков местных жителей, которые бросали камни в полицейских и на короткое время смогли освободить задержанного. Вскоре он вторично был задержан вместе с одним из участников беспорядков. Задержанных доставили в патрульный автомобиль и вывезли из города. Пресс-служба полиции отмечает, что на выезде из Кфр-Касема автомобиль вновь подвергся "каменной атаке".

Задержания привели к массовым беспорядкам в городе. Сотни арабов бросали камни в здание местного отделения полиции и подожгли несколько патрульных автомобилей. Ранее сообщалось, что было подожжено и здание, однако пресс-служба правоохранительных органов опровергла эту информацию. В ходе беспорядков один из гражданских охранников, находившихся в здании, выстрелил в сторону участников беспорядков. 21-летний житель города получил тяжелые ранения. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где позднее скончался. В пресс-службе полиции отмечают, что охранник открыл огонь, так как почувствовал угрозу жизни.

Беспорядки были прекращены лишь после того, как в город вошли дополнительные подразделения полиции.

В пресс-службе полиции отмечают, что на протяжении всей ночи велись переговоры между высшими офицерами правоохранительных органов и властями города, а также лидерами арабского сектора и депутатами от Объединенного арабского списка с целью привести к прекращению беспорядков и восстановлению спокойствия.

Обстоятельства инцидента расследуются.