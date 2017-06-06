Многие израильские СМИ на этой неделе опубликовали информацию о том, что министерство социального обеспечения выступает за наказание клиентов публичных домов.

- Закон о наказании клиентов проституток в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

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Согласно предложению, переданному в межминистерскую комиссию под руководством гендиректора министерства юстиции Эмми Пальмор, против постоянного клиента борделя может быть возбуждено уголовное дело.

По информации сайта газеты "Гаарец", эту идею поддерживают полиция, министерства внутренней безопасности и здравоохранения.

Специалисты министерства соцобеспечения рекомендуют "закручивать гайки" постепенно. В случае первого задержания, полиция может ограничиться воспитательной беседой и предупреждением, либо – штрафом в размере более тысячи шекелей. При повторном задержании – размер штрафа удваивается, а самого "рецидивиста" могут заставить посещать лекции и семинары. При третьем задержании министерство социального обеспечения рекомендует возбуждать уголовное дело. Деньги, собранные в виде штрафов, планируется направить на программы реабилитации для женщин, вовлеченных ранее в секс-индустрию.

Идея принятия подобного закона не нова. Министр соцобеспечения Хаим Кац ("Ликуд"), занимающий этот пост с 2015 года, как и его предшественник на этом посту Меир Коэн ("Еш Атид"), последовательно поддерживают различные инициативы по борьбе с проституцией. Еще в начале 2012 года с законодательной инициативой о введении уголовного наказания не только для торговцев "живым товаром", но и для клиентов "жриц любви", выступала Орит Зуарец, являвшаяся тогда депутатом Кнессета от партии "Кадима".

Более пяти лет назад редакция NEWSru.co.il проводила опрос об отношении наших читателей к этой проблеме. В связи с тем, что тема вновь широко обсуждается в СМИ и израильском обществе, мы предлагаем нашим читателям принять участие в новом опросе. Результаты нового опроса будут сравниваться с данными, полученными в 2012 году.

- Отношение к проституции и закону о наказании клиентов проституток. Выскажите ваше мнение





