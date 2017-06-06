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В Израиле

Закон о наказании клиентов проституток в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото
Закон о наказании клиентов проституток в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il
Закон о наказании клиентов проституток в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il
Закон о наказании клиентов проституток в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

Многие израильские СМИ на этой неделе опубликовали информацию о том, что министерство социального обеспечения выступает за наказание клиентов публичных домов.

- Закон о наказании клиентов проституток в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il
(вам предстоит ответить на 19 вопросов)

Согласно предложению, переданному в межминистерскую комиссию под руководством гендиректора министерства юстиции Эмми Пальмор, против постоянного клиента борделя может быть возбуждено уголовное дело.

По информации сайта газеты "Гаарец", эту идею поддерживают полиция, министерства внутренней безопасности и здравоохранения.

Специалисты министерства соцобеспечения рекомендуют "закручивать гайки" постепенно. В случае первого задержания, полиция может ограничиться воспитательной беседой и предупреждением, либо – штрафом в размере более тысячи шекелей. При повторном задержании – размер штрафа удваивается, а самого "рецидивиста" могут заставить посещать лекции и семинары. При третьем задержании министерство социального обеспечения рекомендует возбуждать уголовное дело. Деньги, собранные в виде штрафов, планируется направить на программы реабилитации для женщин, вовлеченных ранее в секс-индустрию.

Идея принятия подобного закона не нова. Министр соцобеспечения Хаим Кац ("Ликуд"), занимающий этот пост с 2015 года, как и его предшественник на этом посту Меир Коэн ("Еш Атид"), последовательно поддерживают различные инициативы по борьбе с проституцией. Еще в начале 2012 года с законодательной инициативой о введении уголовного наказания не только для торговцев "живым товаром", но и для клиентов "жриц любви", выступала Орит Зуарец, являвшаяся тогда депутатом Кнессета от партии "Кадима".

Более пяти лет назад редакция NEWSru.co.il проводила опрос об отношении наших читателей к этой проблеме. В связи с тем, что тема вновь широко обсуждается в СМИ и израильском обществе, мы предлагаем нашим читателям принять участие в новом опросе. Результаты нового опроса будут сравниваться с данными, полученными в 2012 году.

- Отношение к проституции и закону о наказании клиентов проституток. Выскажите ваше мнение



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июня 2017 г.
Минсоцобеспечения предложило судить клиентов борделей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 января 2014 г.
Данные организации "Салит": 50% проституток составляют уроженки стран СНГ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2013 г.
На борьбу с проституцией в Израиле ежегодно будет выделяться 7 млн шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 февраля 2012 г.
Русские израильтяне за легализацию проституции и против "закона Зуарец". Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 февраля 2012 г.
Закон о наказании клиентов проституток принят в предварительном чтении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 октября 2010 г.
"Русские женщины на вынос": необычная акция в Тель-Авиве. Репортаж







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