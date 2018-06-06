Ассоциация футбола Аргентины официально объявила об отмене матча в Иерусалиме

В среду, 6 июня, Ассоциация футбола Аргентины опубликовала официальное сообщение об отмене товарищеского матча со соборной Израиля, который должен был состояться в ближайшую субботу, 9 июня, на стадионе "Тедди" в Иерусалиме.

Президент футбольной ассоциации Клаудио Тапиа на пресс-конференции в Барселоне извинился перед болельщиками, добавив: "Возможно, мы скоро приедем в Израиль". Он отметил, что причиной отмены матча стали не политические соображения, а опасения за жизнь спортсменов, в адрес которых поступали угрозы.

Отметим, что посольство Израиля в Буэнос-Айресе поздно вечером 5 июня сообщило, что игра отменена, но это не повлияет на дружеские отношения между Израилем и Аргентиной. Провокации и давление, которым подвергался Лионель Месси и его товарищи по сборной, хорошо знакомы жителям Израиля, страны, чьи спортсмены неоднократно становились объектами угроз и насилия", – говорится в сообщении посольства.

Сразу после того, как стало известно об отмене матча, премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с президентом Аргентины Маурисио Макри и попытался убедить его изменить решение об отмене визита. Однако, по сообщению источников в канцелярии Нетаниягу, президент Аргентины дал понять, что не может повлиять на решение федерации футбола.

Президент латиноамериканской страны заявил, что футболисты не хотят лететь в Израиль из-за угроз. Аргентинские СМИ сообщают, что в течение нескольких дней проходили акции протеста против поездки национальной сборной в Израиль.

Глава палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб отправил письмо в аргентинскую ассоциацию, потребовав отменить матч на "оккупированных землях" и призвав болельщиков-мусульман сжигать фотографии футболиста Лионеля Месси, если он поедет в Израиль.

Портал Ynet сообщает со ссылкой на представителей Палестинской федерации в Латинской Америке, что именно Месси был главным инициатором отмены визита сборной в Израиль. В прошлом Месси неоднократно принимал участие в различных мероприятиях солидарности с палестинскими арабами.

В политических кругах Израиля ответственность за отмену матча возлагают на министра культуры и спорта Мири Регев, которая настояла на переносе матча из Хайфы в Иерусалим, что привело к акциям протеста. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу критикуют Мири Регев. "Зачем все это было нужно?" – заявляют приближенные премьер-министра.