Отмена матча Израиль-Аргентина: политическая подоплека

В среду, 6 июня, израильские политики и СМИ комментируют решение сборной Аргентины по футболу отменить товарищеский матч против сборной Израиля, который должен был состояться 9 июня на стадионе "Тедди" в Иерусалиме.

Сообщение о решении сборной Аргентины не приезжать в Израиль было опубликовано поздним вечером 5 июня. Посольство Израиля в Буэнос-Айресе официально объявило, что матч отменен. "Провокации и давление, которым подвергался Лионель Месси и его товарищи по сборной, хорошо знакомы жителям Израиля, страны, чьи спортсмены неоднократно становились объектами угроз и насилия", – говорится в сообщении посольства. Израильские дипломаты заявили также, что этот инцидент не повлияет на дружеские отношения между Израилем и Аргентиной.

Сразу после того, как стало известно об отмене матча, премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с президентом Аргентины Маурисио Макри и попытался убедить его изменить решение об отмене визита. Однако, по сообщению источников в канцелярии Нетаниягу, президент Аргентины дал понять, что не может повлиять на решение федерации футбола.

Президент латиноамериканской страны заявил, что футболисты не хотят лететь в Израиль из-за угроз. Аргентинские СМИ сообщают, что в течение нескольких дней проходили акции протеста против поездки национальной сборной в Израиль.

Глава палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб отправил письмо в аргентинскую ассоциацию, потребовав отменить матч на "оккупированных землях" и призвав болельщиков-мусульман сжигать фотографии футболиста Лионеля Месси, если он поедет в Израиль.

Портал Ynet сообщает со ссылкой на представителей Палестинской федерации в Латинской Америке, что именно Месси был главным инициатором отмены визита сборной в Израиль. В прошлом Месси неоднократно принимал участие в различных мероприятиях солидарности с палестинскими арабами.

В политических кругах Израиля ответственность за отмену матча возлагают на министра культуры и спорта Мири Регев, которая настояла на переносе матча из Хайфы в Иерусалим, что привело к акциям протеста. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу критикуют Мири Регев. "Зачем все это было нужно?" – заявляют приближенные премьер-министра.

Депутат Кнессета Ицик Шмули ("Сионистский лагерь") заявил: "Мири Регев хотела превратить все в политическое мероприятие и преуспела в этом. Цену заплатили болельщики, которые ждали этого исторического матча. Речь идет о колоссальном провале, который дает огромный импульс деятельности BDS и антиизраильским кампаниям во всем мире. В то же время мы призываем аргентинских футболистов – оставьте в стороне политику, приезжайте играть в футбол".

Сама Мири Регев сказала по этому поводу: "Я еще надеюсь, что аргентинские футболисты не поддадутся на провокации и угрозы со стороны BDS и приедут в Израиль".

Источники в израильской федерации футбола отмечают, что шансы на изменение решения сборной Аргентины призрачны.

Председатель израильского парламентского лобби по продвижению спорта Константин Развозов ("Еш Атид") выступил с заявлением в адрес федерации футбола Аргентины: "Это позор, что вы поддались давлению со стороны палестинцев и решили отменить приезд сборной и дружеский матч. Безопасности игрокам сборной Аргентины ничто не угрожает... Вы нарушили первое правило в спорте – спорт вне политики".

Впрочем, глава оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид критикует не аргентинцев, а правительство Израиля. Он заявил: "Главная проблема этого правительства – халтурно сделанная работа. Билеты на матч распродаются приближенным, борьба с BDS по политическим соображениям отдана министерству внутренней безопасности, министр культуры и спорта изображает из себя министра иностранных дел для того, чтобы попасть в кадр, и в итоге никто не занимается делом, а сборная Аргентины не приезжает в Израиль".

В свою очередь, представители ПНА и их сторонники в Израиле приветствовали решение сборной Аргентины. Первым об этом заявил депутат Кнессета Джамаль Захалка (Объединенный арабский список). "Я благодарю сборную Аргентины за решение отменить матч, который должен был состояться на стадионе "Аль-Малха" (так Захалка назвал стадион "Тедди" – прим. ред.). Мир должен оказать давление на Израиль, чтобы вынудить его правительство согласиться с решениями ООН о справедливом мирном урегулировании и завершении оккупации".

Федерация футбола ПНА также приветствовала это решение, назвав его "красной карточкой, которую показали Израилю".

Билеты на матч Израиль – Аргентина были распроданы меньше, чем за час. Позднее разразился скандал, когда выяснилось, что сотни билетов были проданы в обход правил служащим министерства по делам культуры и спорта.

Сообщается, что болельщики, которые приобрели билеты, получат полный возврат денег.





