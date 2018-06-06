Во время операции около Рамаллы был застрелен один из местных жителей

Утром в среду, 6 июня, во время операции по розыску и задержанию подозреваемых в террористической деятельности в деревне Наби Салах, к северо-западу от Рамаллы, произошли столкновения военных и местных жителей.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал о молодом мужчине, жителе Наби Салах, получившем тяжелое ранение. Военные эту информацию не комментируют.

Позже минздрав ПА сообщил, что тяжелораненый скончался. Опубликовано имя убитого: Изаддин Тамими (21).

Армейская пресс-служба передает, что житель деревни Наби Салах был ранен, когда вместе с группой еще примерно десяти молодых мужчин бросал в солдат камни. Огонь на поражение был открыт после того, как камень, брошенный этим участником беспорядков, попал в голову военнослужащему (стрелял в ответ именно этот солдат, судя по сообщению пресс-службы). Пострадавшему военнослужащему была оказана помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

ПИЦ уведомляет о задержании военными 13 подозреваемых в терроре. Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны семеро палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).





