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В Израиле

Во время операции около Рамаллы был застрелен один из местных жителей

время публикации: 10:51 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
Во время операции около Рамаллы был застрелен один из местных жителей
Во время операции около Рамаллы был застрелен один из местных жителей
Во время операции около Рамаллы был застрелен один из местных жителей

Утром в среду, 6 июня, во время операции по розыску и задержанию подозреваемых в террористической деятельности в деревне Наби Салах, к северо-западу от Рамаллы, произошли столкновения военных и местных жителей.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал о молодом мужчине, жителе Наби Салах, получившем тяжелое ранение. Военные эту информацию не комментируют.

Позже минздрав ПА сообщил, что тяжелораненый скончался. Опубликовано имя убитого: Изаддин Тамими (21).

Армейская пресс-служба передает, что житель деревни Наби Салах был ранен, когда вместе с группой еще примерно десяти молодых мужчин бросал в солдат камни. Огонь на поражение был открыт после того, как камень, брошенный этим участником беспорядков, попал в голову военнослужащему (стрелял в ответ именно этот солдат, судя по сообщению пресс-службы). Пострадавшему военнослужащему была оказана помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

ПИЦ уведомляет о задержании военными 13 подозреваемых в терроре. Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны семеро палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 июня 2018 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 июня







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Среда, 6 июня 2018 г.
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