Гражданка Украины подозревается в убийстве ребенка в детском саду

Разрешена к публикации информация о том, что 23-летняя гражданка Украины, работавшая помощницей воспитателя в одном из детских садов в Петах-Тикве, задержана по подозрению в непреднамеренном убийстве 14-месячной девочки.

На теле умершей девочки не было обнаружено следов насилия, но в последствии экспертизой было установлено, что она была задушена.

Сообщается, что вина подозреваемой была установлена на основании записей с камеры наблюдения. Согласно данным 10-го канала ИТВ, на видеозаписи можно увидеть, как подозреваемая с силой укладывает плачущую девочку на матрас, накрывает ее с головой одеялом, а затем сама ложится поверх ребенка. Пока девочка билась в конвульсиях, работница детского сада что-то рассматривала в своем мобильном телефоне. Представители следствия утверждают, что действия женщины привели к тому, что ребенок задохнулся и умер.

Задержанная также подозревается в систематических издевательствах над детьми. На видеозаписи были обнаружены еще несколько случаев, когда подозреваемая и еще одна работница детсада применяют силу к маленьким детям.

По сообщению 10-го канала, трагедия произошла в детском саду "Маша и медведь".

По этому делу были допрошены еще несколько работников данного детского. После допроса они были освобождены на ограничительных условиях.

В среду, 6 июня, полиция обратилась в суд с просьбой оставить подозреваемую под стражей до окончания судебного разбирательства. В ближайшее время против женщины будет подано обвинение.





