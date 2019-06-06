Тяжелая авария на шоссе Арава: погибли две девочки, пятеро пострадавших

В четверг, 6 июня, на южном участке 90-й трассы (шоссе Арава) произошла авария, в результате которой пострадали семь человек.

На участке трассы между населенными пунктами Эйн-Яхав и Паран столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

Среди тяжело травмированных были две девочки, 4 и 7 лет. Врачи оценивали их состояние как критическое, и позже были вынуждены констатировать смерть двух девочек.

Вертолет службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставил в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве пятерых пострадавших: двух мужчин и одну женщину 30-40 лет, получивших множественные тяжелые травмы, а также женщину примерно 35 лет и трехлетнего мальчика в состоянии средней тяжести.

Судя по имеющейся информации, произошло лобовое столкновение во время совершения обгона водителем одного из автомобилей, попавших в аварию. 90-я трасса двухрядная (максимально допустимая скорость 90 км/ч), зачастую попытки обгона на ней приводят к тяжелым авариям.

90-я трасса на указанном участке перекрыта для движения транспорта в обоих направлениях. Полиция рекомендует водителям следовать в Эйлат и из Эйлата по 40-й трассе.