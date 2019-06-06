Парад гордости в Иерусалиме: задержаны 17 противников мероприятия

18-й раз представители ЛГБТ-общины проводят в столице Израиля Парад гордости, являющейся одним из методов борьбы за права представителей сексуальных меньшинств.

Точкой сбора участников мероприятия стал парк Ган а-Паамон. Хотя полиция Иерусалимского округа ранее обещала организаторам проверять документы только у лиц, в отношении которых имеются какие-либо подозрения, в парк впускали только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Около 17:00 колонна участников вышла из парка Ган а-Паамон и направилась к Ган а-Ацмаут.

По данным на 18:00, в мероприятии принимают участие около 10 тысяч человек. Среди участников был замечен депутат Кнессета Амир Охана, днем ранее назначенный главой правительства Биньямином Нетаниягу на пост министра юстиции. Охана, ставший первым представителем ЛГБТ-общины занявшим столь важный пост в правительстве, отказался отвечать на вопросы журналистов.

В шествии участвуют родители школьницы Ширы Банки, которая четыре года назад была убита во время гей-парада в Иерусалиме религиозным фанатиком. По словам отца девушки, Шира не была членом ЛГБТ-сообщества, но считала, что любой человек, невзирая на его сексуальные наклонности, должен пользоваться уважением. Участники парада возложили цветы к мемориалу на месте ее гибели.

Правоохранительные органы сообщили о задержании 17 человек по подозрению в намерении сорвать Парад гордости. Во время обыска у одного из задержанных был обнаружен нож.

В парке Блюмфельд, напротив парка Ган а-Паамон, проходит митинг активистов правой организации "Лехава", участники которой протестуют против проведения Парада гордости в израильской столице. Адвокат Итамар Бен-Гвир, присоединившийся к протестующим, в ответ на сообщение о том, что рядом с маршрутом проведения парада задержан мужчина с ножом, заявил, что "каждый год полиция находит один и тот же нож".

Возле здания Верховного суда в Иерусалиме проходит акция протеста против проведения Парада гордости в Иерусалиме. В ней принимают участие сотни активистов организации "Хазон", а также представители религиозной общины столицы. По информации новостной службы корпорации "Кан" в акции протеста принимает участие депутат Кнессета от партии "Байт Иегуди" Моти Йогев.

Незадолго до этого мероприятия редакция NEWSru.co.il проводила опрос по теме "Отношение русскоязычных израильтян к ЛГБТ", в рамках которого, в частности, были заданы вопросы и об отношении наших читателей к "парадам гордости". Этот опрос показал, что 70% читателей NEWSru.co.il не поддерживают проведение парадов гордости, в поддержку таких акций выступили только 18% опрошенных. При этом, когда речь идет о "параде гордости" в Иерусалиме, то такую акцию в столице Израиля не поддерживают 73,5% наших читателей и лишь 18% – поддерживают.