В четверг, 6 июня, в Иерусалиме пройдет "Парад гордости" представителей сексуальных меньшинств. Такого рода мероприятие проводится в израильской столице в 18-й раз.

Для обеспечения безопасности мероприятия будут задействованы около 2.500 полицейских, пограничников и добровольных помощников. По предварительной оценке полиции, в шествии примут участие около 30 тысяч человек.

Отношение русскоязычных израильтян к ЛГБТ. Итоги опроса NEWSru.co.il

Мероприятие начнется в 15:30 часов в парке Ган а-Паамон. В 17:00 парад выдвинется по маршруту: Ган а-Паамон, ул. Плумер, ул. Керен а-Йесод, ул. Кинг Джордж, ул. Гилель, ул. Менаше Бен-Исраэль, парк Ган а-Ацмаут.

Пройти на мероприятие можно будет через вход в парк Ган а-Паамон, через проход на Парижской площади, через проход на улице Кинг Дэвид (около площади Плумер) или через проход на улице Гистадрут. Все участники марша будут получать от полиции соответствующий "браслет".

Полиция предупреждает, что участники мероприятия будут проходить проверку, согласованную с организаторами. В зону мероприятия запрещено проносить оружие любого вида. Также в районе мероприятия запрещено использование мультикоптеров и других летательных аппаратов.

С 15:00 будет закрыто движение автомобильного транспорта по улицам Керен а-Йесод, Плумер, Кинг Джордж, Гилель и Менаше Бен-Исраэль. Также будут перекрыты улицы, ведущие к маршруту парада, включая улицы Агрон, Эльханан, Шалом-Алейхем, Мапо, Эхад а-Ам, Газа, Абейда, ККЛ, Гистадрут.

Инвалиды смогут запарковать свои автомобили на парковке на улице Мартина Лютера Кинга.

Перекрытые трассы будут открывать для движения транспорта по мере прохождения шествия.

Незадолго до этого мероприятия редакция NEWSru.co.il проводила опрос по теме "Отношение русскоязычных израильтян к ЛГБТ", в рамках которого, в частности, были заданы вопросы и об отношении наших читателей к "парадам гордости". Этот опрос показал, что 70% читателей NEWSru.co.il не поддерживают проведение парадов гордости, в поддержку таких акций выступили только 18% опрошенных. При этом, когда речь идет о "параде гордости" в Иерусалиме, то такую акцию в столице Израиля не поддерживают 73,5% наших читателей и лишь 18% – поддерживают.