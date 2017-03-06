6 марта 2017 г.
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Кнессет проголосовал за закон, запрещающий активистам BDS-организаций въезд в Израиль

время публикации: 22:34 | последнее обновление: 22:40 блог версия для печати фото
Кнессет проголосовал за закон, запрещающий активистам BDS-организаций въезд в Израиль
Кнессет проголосовал за закон, запрещающий активистам BDS-организаций въезд в Израиль

В понедельник, 6 марта, на пленарном заседании Кнессета были одобрены во втором и третьем чтениях поправки к закону о въезде в Израиль.

Согласно принятым поправкам, въезд в Израиль будет закрыт для иностранных граждан, призывающих к бойкоту Израиля, а также для активистов BDS-организаций.

Радиостанция "Решет Бет" отметила, что в исключительных случаях иностранному гражданину, подпадающему под действие этой поправки, может разрешить въезд в страну министр внутренних дел.

Поправки к закону были инициированы Роем Фольманом из партии "Кулану" и Бцеалелем Смотричем из "Байт Иегуди".

Законопроект поддержали 46 парламентариев и 26 были против.



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