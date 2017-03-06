Около Рамаллы уничтожен разыскиваемый террорист

В ходе операции в районе Эль-Биры (около Рамаллы) убит 28-летний Басаль аль-Араджи, которого разыскивали за причастность к террористической деятельности. В доме, где скрывался террорист, найдены две автоматические винтовки М-16 и пистолет-пулемет "Карл Густав", сообщают Ynet и Walla.

Басаль аль-Араджи, проживавший ранее в Бейт-Джале (к югу от Иерусалима), разыскивался в связи с подозрениями в его причастности к нескольким нападениям с применением огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, во время задержания террорист попытался оказать вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения по борьбе с террором полиции Израиля (ЯМАМ), и был застрелен. Никто из израильтян не пострадал.

Палестинское агентство Maan пишет, что военные увезли тело убитого. Это подтверждают и армейские источники.

По словам свидетелей, операция по задержанию или нейтрализации террориста в Эль-Бире длилась около двух часов.

Maan передает, что были ранены еще двое местных жителей. Армейская пресс-служба поясняет, что уже после завершения основной фазы операции группа молодых жителей Эль-Биры попыталась воспрепятствовать действиям военных, был открыт огонь по ногам нескольких нападавших, которые бросали в солдат камни.

По сведениям Maan, Басаль аль-Араджи раньше работал аптекарем, но в течение последнего года он скрывался после того, как был объявлен в розыск израильскими спецслужбами.

Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность, в их числе пятеро активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе одной из операций были конфискованы несколько тысяч шекелей наличными, которые предназначались для финансирования террора.

Кроме того спецназ полиции Израиля провел операцию в деревне Хирбат Байт Хасан, к востоку от Шхема. В ходе операции была обнаружена и конфискована автоматическая винтовка М-16. Пресс-служба полиции сообщает, что задержаны двое подозреваемых.





