6 марта 2017 г.
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В Израиле

После испытаний ракет, проведенных Ираном, Трамп позвонил Нетаниягу

время публикации: 19:56 | последнее обновление: 21:42 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу
Ракетные испытания в Иране
Автомобиль следователей "Лахав-433" возле канцелярии главы правительства

Вечером 6 марта состоялась телефонная беседа между Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом. Канцелярия главы правительства сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе Белого дома.

Согласно сообщению источника в канцелярии, разговор был посвящен теме угроз, исходящих от Ирана.

Биньямин Нетаниягу, воспользовавшись возможностью, поблагодарил Дональда Трампа за теплый прием, который ему был оказан во время визита в Вашингтон. Он также выразил признательность за решительное осуждение президентом антисемитизма в его первом выступлении перед Конгрессом США на прошлой неделе.

"Лидеры двух стран подробно обсудили опасные последствия ядерного соглашения с Ираном и иранской агрессии в регионе, а также сотрудничество, необходимое, чтобы противостоять этим угрозам", - сообщила пресс-служба главы правительства.

Онлайн-СМИ, в частности сайт "Гаарец", написали, что из Белого дома позвонили, когда следователи "Лахав-433", допрашивавшие Нетаниягу, еще находились в его канцелярии.

Беседа лидеров двух государств состоялась вскоре после того, как телеканал Fox News сообщил об испытании баллистических ракет, проведенных Ираном в прошлые выходные. Согласно источнику в американском правительстве, две ракеты были запущены в сторону Оманского залива, где находился корабль ВМС США.

По данным Fox News, запуск одной из ракет состоялся в субботу, однако она не смогла поразить предполагаемую цель. В воскресенье была предпринята вторая попытка, которая была признана успешной - ракета поразила баржу, находившуюся в 250 км от базы Корпуса стражей исламской революции в городе Джаск.



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