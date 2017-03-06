После испытаний ракет, проведенных Ираном, Трамп позвонил Нетаниягу

Вечером 6 марта состоялась телефонная беседа между Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом. Канцелярия главы правительства сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе Белого дома.

Согласно сообщению источника в канцелярии, разговор был посвящен теме угроз, исходящих от Ирана.

Биньямин Нетаниягу, воспользовавшись возможностью, поблагодарил Дональда Трампа за теплый прием, который ему был оказан во время визита в Вашингтон. Он также выразил признательность за решительное осуждение президентом антисемитизма в его первом выступлении перед Конгрессом США на прошлой неделе.

"Лидеры двух стран подробно обсудили опасные последствия ядерного соглашения с Ираном и иранской агрессии в регионе, а также сотрудничество, необходимое, чтобы противостоять этим угрозам", - сообщила пресс-служба главы правительства.

Онлайн-СМИ, в частности сайт "Гаарец", написали, что из Белого дома позвонили, когда следователи "Лахав-433", допрашивавшие Нетаниягу, еще находились в его канцелярии.

Беседа лидеров двух государств состоялась вскоре после того, как телеканал Fox News сообщил об испытании баллистических ракет, проведенных Ираном в прошлые выходные. Согласно источнику в американском правительстве, две ракеты были запущены в сторону Оманского залива, где находился корабль ВМС США.

По данным Fox News, запуск одной из ракет состоялся в субботу, однако она не смогла поразить предполагаемую цель. В воскресенье была предпринята вторая попытка, которая была признана успешной - ракета поразила баржу, находившуюся в 250 км от базы Корпуса стражей исламской революции в городе Джаск.





