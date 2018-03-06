Мягкий приговор арабскому насильнику: "Весь инцидент занял считанные минуты"

В минувшее воскресенье, 4 марта, окружной суд в Иерусалиме приговорил к 39 месяцам тюрьмы 30-летнего Рашака Хазама, жителя арабской деревни Аната, признанного виновным в краже и сексуальных преступлениях в отношении двух рожениц в больнице "Шаарей Цедек". Кроме того, осужденный должен будет выплатить компенсации потерпевшим.

Преступления были совершены в октябре 2016 года. Обвиняемый выдавал себя за сотрудника медучреждения.

Один из инцидентов был классифицирован как изнасилование. Суд постановил, что речь идет об особо серьезном инциденте, так как обвиняемый воспользовался физическим и психическим состоянием рожениц.

После вынесения необычно мягкого для такого тяжкого преступления приговора средства массовой информации обратили внимание на формулировку судебного решения, озвученного судьей Анат Зингер. Об этом написали сайты "Мако", Walla и другие СМИ.

Поясняя свое решение, судья сказала следующее: "Принято во внимание заявление представителя обвиняемого, что весь инцидент занял считанные минуты".

Эта формулировка широко обсуждается в последние дни в социальных сетях, многие комментаторы выражают возмущение по поводу решения и заявления судьи.

Дело Хазама расследовалось довольно долгое время и было запутанным, в связи с тем, что ему были инкриминированы различные преступления. До проникновения в больницу "Шаарей Цедек" он совершил кражу в супермаркете и сбежал от полицейского. В больнице он выдавал себя за медбрата или врача. В обвинительном заключении сказано, что Рашак Хазам проник в родильное отделение корпуса "А" на девятом этаже и зашел в несколько палат, где находились роженицы. В одной из палат он подошел к женщине, лежавшей за занавеской, и спросил, не хочет ли она, чтобы он принес ей завтрак из столовой. Женщина отказалась от еды и предложила ему задать тот же вопрос другой роженице, лежавшей по-соседству, которая пока с трудом вставала с постели. Тогда Хазам заявил, что он должен "сделать проверку органов", после чего приподнял одеяло и начал трогать интимные зоны на теле женщины, несмотря на ее сопротивление. "Медбрат" настаивал на продолжении "проверки" и остановился только после того, как женщина показала ему бумагу о выписке из больницы. После этого он вымыл руки и покинул палату. Именно эти действия были признаны фактическим изнасилованием.

В другой палате Хазам подошел к спящей роженице, стал гладить ее и попытался украсть мобильный телефон, который она держала в руке. Женщина проснулась, и тогда преступник заявил, что он медицинский сотрудник и пришел, чтобы "сделать проверку". Когда женщина стала кричать, он поспешил уйти.

Вскоре после этого Рашак Хазам был задержан. Суд признал его виновным в изнасиловании, непристойных действиях, попытке кражи и двух случаях кражи. Однако позже одно из обвинений в непристойных действиях было снято из-за сомнений в предъявленных доказательствах. В то же время, судьи Анат Зингер, Арнон Дарел и Хагит Мак-Калманович сочли достоверными и убедительными показания потерпевших, которые не были знакомы и говорили "от чистого сердца". Версии защиты были признаны несостоятельными. Тем не менее, судья Зингер сделала заявление о принятии во внимание "непродолжительности" криминальных действий.





