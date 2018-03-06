Нетаниягу: "Пока коалиционный кризис решения не имеет"

Вечером в понедельник, 5 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с израильскими журналистами, сопровождающими его в поездке в США.

Эта беседа состоялась после встречи премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом. Нетаниягу отказался комментировать события, связанные с ведущимися в отношении него расследованиями, однако ответил на вопросы, касающиеся коалиционного кризиса. "Мы ищем варианты урегулирования кризиса, однако в настоящий момент решения нет", – сказал глава правительства.

Он сообщил, что, находясь в США, несколько раз беседовал с главой коалиции Давидом Амсалемом и лидерами коалиционных фракций. В попытках разрешить кризис принимает участие и глава администрации премьер-министра Йоав Горовиц. "Речь идет о столкновении сил, имеющих кардинально противоречивые интересы, и это не позволяет найти компромисс. Я заинтересован в том, чтобы коалиция проработала весь отведенный ей срок, это мой очевидный приоритет, но в настоящее время конфликт не имеет решения", – резюмировал премьер-министр.

Нетаниягу отверг утверждение о том, что на фоне расследований он не прикладывает особых усилий для того, чтобы положить конец кризису и избежать досрочных выборов. "Это попросту не так", – заявил он.

В политической системе убеждены, что коалиционный кризис разрешим в случае активного вмешательства премьер-министра. "Все стороны могут еще "слезть с дерева", это зависит только от премьер-министра", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il глава одной из коалиционных фракций.

Утром 6 марта стало известно, что партия "Кулану" отклонила предложенный компромисс, согласно которому закон о призыве будет утвержден в предварительном чтении еще до принятия государственного бюджета. "Бюджет должен быть утвержден до того, как начинается процесс утверждения любого другого законопроекта", – сказала в эфире "Кан Бет" депутат Мейрав Бен-Ари. Она добавила, что законопроект о призыве должен быть приемлем для всех фракций коалиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, беседуя с израильскими журналистами, коснулся и внешнеполитических вопросов. По его словам, в ходе встречи с Дональдом Трампом ему не были представлены сроки возможного оглашения американской мирной инициативы. "Нельзя вести переговоры с теми, кто не хочет садиться за стол", – сказал глава правительства. Он добавил, что президент США ничего не просил от Израиля за решение перенести посольство в Иерусалим. По словам главы правительства, в ходе встречи с президентом Трампом не обсуждался вопрос возможной аннексии Маале-Адумим.

6 марта Биньямин Нетаниягу выступит на конференции произраильского лобби AIPAC. Затем он отправится в Нью-Йорк для встреч с главами еврейских общин США.