18+
6 марта 2018 г.
последняя новость: 14:02
Президент США разошелся с зятем
Гиперзвуковая "кузькина мать"
Пурим - подарок антисемитам
Опасная игра слева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:02 Двое пострадавших в результате автомобильного теракта в Акко выписаны из больницы
14:00 Орли Леви-Абукасис объявила о создании новой партии
13:54 В Лоде велосипедист получил тяжелые травмы
13:35 Заключена досудебная сделка с парой серийных грабителей
12:55 Вынесен приговор "черным" археологам, разрушившим древнее захоронение в Галилее
12:05 Кахлон: "В Песах или будет бюджет, или не будет министра финансов"
11:44 Активист социального протеста прервал речь Исраэля Каца в Сдероте
11:32 Утверждено строительство железнодорожных станций в Зихрон-Яакове и Ор-Акиве
11:13 Эритреец приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании
10:35 Велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП на шоссе №353
В Израиле

Нетаниягу: "Пока коалиционный кризис решения не имеет"

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 09:28 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу в Вашингтоне. 5 марта 2018 года
Давид Амсалем
Мейрав Бен-Ари и Яаков Лицман

Вечером в понедельник, 5 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с израильскими журналистами, сопровождающими его в поездке в США.

Эта беседа состоялась после встречи премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом. Нетаниягу отказался комментировать события, связанные с ведущимися в отношении него расследованиями, однако ответил на вопросы, касающиеся коалиционного кризиса. "Мы ищем варианты урегулирования кризиса, однако в настоящий момент решения нет", – сказал глава правительства.

Он сообщил, что, находясь в США, несколько раз беседовал с главой коалиции Давидом Амсалемом и лидерами коалиционных фракций. В попытках разрешить кризис принимает участие и глава администрации премьер-министра Йоав Горовиц. "Речь идет о столкновении сил, имеющих кардинально противоречивые интересы, и это не позволяет найти компромисс. Я заинтересован в том, чтобы коалиция проработала весь отведенный ей срок, это мой очевидный приоритет, но в настоящее время конфликт не имеет решения", – резюмировал премьер-министр.

Нетаниягу отверг утверждение о том, что на фоне расследований он не прикладывает особых усилий для того, чтобы положить конец кризису и избежать досрочных выборов. "Это попросту не так", – заявил он.

В политической системе убеждены, что коалиционный кризис разрешим в случае активного вмешательства премьер-министра. "Все стороны могут еще "слезть с дерева", это зависит только от премьер-министра", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il глава одной из коалиционных фракций.

Утром 6 марта стало известно, что партия "Кулану" отклонила предложенный компромисс, согласно которому закон о призыве будет утвержден в предварительном чтении еще до принятия государственного бюджета. "Бюджет должен быть утвержден до того, как начинается процесс утверждения любого другого законопроекта", – сказала в эфире "Кан Бет" депутат Мейрав Бен-Ари. Она добавила, что законопроект о призыве должен быть приемлем для всех фракций коалиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, беседуя с израильскими журналистами, коснулся и внешнеполитических вопросов. По его словам, в ходе встречи с Дональдом Трампом ему не были представлены сроки возможного оглашения американской мирной инициативы. "Нельзя вести переговоры с теми, кто не хочет садиться за стол", – сказал глава правительства. Он добавил, что президент США ничего не просил от Израиля за решение перенести посольство в Иерусалим. По словам главы правительства, в ходе встречи с президентом Трампом не обсуждался вопрос возможной аннексии Маале-Адумим.

6 марта Биньямин Нетаниягу выступит на конференции произраильского лобби AIPAC. Затем он отправится в Нью-Йорк для встреч с главами еврейских общин США.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2018 г.
Нетаниягу: "Трамп не ознакомил меня со своим планом мирного урегулирования"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2018 г.
Трамп не исключил, что приедет на открытие посольства в Иерусалиме







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 6 марта 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018