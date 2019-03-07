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В Израиле

Центризбирком запретил участвовать в выборах списку БАЛАД-РААМ

время публикации: 6 марта 2019 г., 23:47 | последнее обновление: 05:51 блог версия для печати фото
Центризбирком запретил участвовать в выборах списку БАЛАД-РААМ

Вечером в среду, 6 марта, Центральная избирательная комиссия приняла решение наложить запрет на участие в выборах списка БАЛАД-РААМ.

Ранее комиссия приняла решение наложить вето на участие в выборах Офера Касифа, кандидата от партии ХАДАШ-ТААЛ. Хотя список в целом допущен к выборам.

Решение отстранить Касифа было принято 15 голосами против 10 и будет передано на рассмотрение Верховного суда в воскресенье, 10 марта. Комиссия не приняла позицию Касифа, что сравнение государства Израиль с нацистским режимом, призывы к борьбе с иудонацизмом и наименование министра юстиции Айелет Шакед нацистской тварью являлись "метафорами из профессиональной лексики".

Глава партии ХАДАШ Айман Удэ заявил, что речь идет "о еще одном акте политической цензуры и попытки заткнуть рты тем, кто не готов играть по правилам, навязанным истеблишментом". "Тот, кто поднимает голос против дискриминации, оккупации и неравенства, тот, кто выступает за союз евреев и арабов, сняты с выборов комиссией, возглавляемой каханистами и расистами", - добавил Айман Удэ.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Утверждена просьба "Ликуда" запретить партии БАЛАД участвовать в выборах. Сторонников террора не будет в Кнессете".

Решение о запрете на участие БАЛАД-РААМ и Офера Касифа в выборах будет рассматриваться БАГАЦем 10 марта.

Напомним, что ранее Центризбирком принял решение отклонить требование левоцентристских партий снять запретить кандидатам от "Оцма Иегудит" Михаэлю Бен-Ари и Итамару Бен-Гвиру баллотироваться в Кнессет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2019 г.
ЦИК заблокировал кандидатуру Офера Касифа, еврейского представителя ХАДАШ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2019 г.
ЦИК разрешил кандидатам от "Оцма Иегудит" баллотироваться в Кнессет





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