Центризбирком обсуждает требование запретить кандидатам от "Оцма Иегудит" баллотироваться в Кнессет

В Центральной избирательной комиссии продолжается обсуждение иска левых партий с требованием запретить участие в выборах кандидатов от партии "Оцма Иегудит".

В ходе заседания разгорелся скандал между представителем "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром и депутатами от МЕРЕЦ и "Авода". Исауи Фрейдж (МЕРЕЦ) назвал Бен-Гвира расистом. В ответ представитель "Оцма Иегудит" заявил: "Если бы мы были в Сирии, тебе никто бы не дал говорить. Не думай, что здесь "Мармара"".

Бен-Гвир заявил также, что депутат Став Шафир назвала его нацистом и href="https://www.facebook.com/ibengvir/photos/a.317556268446720/935746623294345/?type=3" target="_blank"представил исковое заявление в суд на сумму 500.000 шекелей за клевету. "Последователи Кахане привыкли запугивать, но им не удастся запугать меня и не удастся запугать израильских граждан", – ответила Шафир.

Накануне вечером юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал свое решение, поддерживающее апелляцию в отношении Михаэля Бен-Ари, таким образом он рекомендовал не допускать этого политика до участия в выборах в Кнессет. В то же время, Мандельблит счел возможным допустить до выборов Итамара Бен-Гвира. Юридический советник правительства и госпрокуратура мотивировали свое решение тем, что назвали "многочисленными свидетельствами его подстрекательства к расизму". Представители госпрокуратуры привели ряд цитат, фигурирующих в выступлениях и интервью Бен-Ари, а также в роликах, которые он публиковал на своей странице в социальных сетях и на официальной странице своей партии в социальной сети Facebook. Такие выражения как "нация убийц", "нация, в характере которой убийства и предательства", "люди, которые понимают только силу", госпрокуратура охарактеризовала как "постоянное подстрекательство к расизму".

В "Оцма Иегудит" заявили, что не получили достаточно времени на подготовку к обсуждению. "Заключение юридического советника было опубликовано лишь в 23:00, нам необходимо время на изучение и подготовку основательного опровержения этого абсурда", – сказал Итамар Бен-Гвир.

В Центральной избирательной комиссии заседают представители всех фракций, работавших в Кнессете 20-го созыва. В настоящий момент большинство членов комиссии возражают против запрета на участие Бен-Ари в выборах. Помимо прочих, против этого проголосуют представители НДИ и "А-ямин а-хадаш". Ожидается, что после любого решения ЦИК последует подача апелляции в БАГАЦ.