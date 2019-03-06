Лидеры партии "Кахоль Лаван" разошлись во мнениях по поводу создания Палестинского государства

Публикация платформы партии "Кахоль Лаван" откладывается из-за разногласий по вопросу о Палестинском государстве. Об этом сообщил телеканал "Кан11".

Официальная публикация платформы партии была намечена на 5 марта, однако из-за разногласий по внешнеполитическим вопросам она отложена. Источник в партии сообщил корреспонденту NEWSru.co.il, что программа будет опубликована в ближайшие часы.

Глава ТЭЛЕМ Моше Яалон является противником принципа двух государств и не верит в возможность достижения урегулирования в обозримом будущем. "Он правее Нетаниягу, непонятно что он делает в одном списке с Яэль Герман", - заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il активист "Ликуда".

Глава "Еш Атид" Яир Лапид выступал за урегулирование путем регионального соглашения, в рамках которого идет речь и о Палестинском государстве. Позиция Бени Ганца неизвестна, однако в своей первой речи он говорил о необходимости "инициировать мирный процесс".

В настоящий момент согласовано, что в программе партии будет озвучено намерение добиваться созыва "региональной конференции, в которой примут участие стороны, способствующие стабильности в регионе". Неясно, что это означает на практике.

Как стало известно NEWSru.co.il, в процессе разработки политической программы новой партии было изменено и отношение к будущему Иорданской долины. Изначально речь шла о том, что этот район останется под израильским суверенитетом. В настоящий момент лидеры "Кахоль Лаван" согласились объявить Иорданскую долину "границей безопасности Израиля". Иными словами, партия готова согласиться на отказ от гражданского присутствия в этом районе.

После противоречивых заявлений Бени Ганца по поводу его отношения к одностороннему размежеванию решено записать в программе партии, что правительство, которое возглавит "Кахоль Лаван", "не будет предпринимать односторонних шагов, требующих демонтажа поселений. Крупные поселенческие блоки будут укрепляться".

Возможность замораживания строительства в одиночных поселениях, фигурировавшая в проекте INSS, не оговаривается.

В списке "Кахоль Лаван" баллотируются люди, придерживающиеся во многом диаметрально противоположных взглядов. Моше Яалон, Цви Хаузер и Йоаз Хендель находятся на правом фланге. Яэль Герман пришла в "Еш Атид" из партии МЕРЕЦ.