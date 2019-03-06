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В Израиле

Лидеры партии "Кахоль Лаван" разошлись во мнениях по поводу создания Палестинского государства

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Моше Яалон, Бени Ганц, Яир Лапид и Габи Ашкенази
Лидеры партии "Кахоль Лаван" разошлись во мнениях по поводу создания Палестинского государства
Лидеры партии "Кахоль Лаван" разошлись во мнениях по поводу создания Палестинского государства

Публикация платформы партии "Кахоль Лаван" откладывается из-за разногласий по вопросу о Палестинском государстве. Об этом сообщил телеканал "Кан11".

Официальная публикация платформы партии была намечена на 5 марта, однако из-за разногласий по внешнеполитическим вопросам она отложена. Источник в партии сообщил корреспонденту NEWSru.co.il, что программа будет опубликована в ближайшие часы.

Глава ТЭЛЕМ Моше Яалон является противником принципа двух государств и не верит в возможность достижения урегулирования в обозримом будущем. "Он правее Нетаниягу, непонятно что он делает в одном списке с Яэль Герман", - заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il активист "Ликуда".

Глава "Еш Атид" Яир Лапид выступал за урегулирование путем регионального соглашения, в рамках которого идет речь и о Палестинском государстве. Позиция Бени Ганца неизвестна, однако в своей первой речи он говорил о необходимости "инициировать мирный процесс".

В настоящий момент согласовано, что в программе партии будет озвучено намерение добиваться созыва "региональной конференции, в которой примут участие стороны, способствующие стабильности в регионе". Неясно, что это означает на практике.

Как стало известно NEWSru.co.il, в процессе разработки политической программы новой партии было изменено и отношение к будущему Иорданской долины. Изначально речь шла о том, что этот район останется под израильским суверенитетом. В настоящий момент лидеры "Кахоль Лаван" согласились объявить Иорданскую долину "границей безопасности Израиля". Иными словами, партия готова согласиться на отказ от гражданского присутствия в этом районе.

После противоречивых заявлений Бени Ганца по поводу его отношения к одностороннему размежеванию решено записать в программе партии, что правительство, которое возглавит "Кахоль Лаван", "не будет предпринимать односторонних шагов, требующих демонтажа поселений. Крупные поселенческие блоки будут укрепляться".

Возможность замораживания строительства в одиночных поселениях, фигурировавшая в проекте INSS, не оговаривается.

В списке "Кахоль Лаван" баллотируются люди, придерживающиеся во многом диаметрально противоположных взглядов. Моше Яалон, Цви Хаузер и Йоаз Хендель находятся на правом фланге. Яэль Герман пришла в "Еш Атид" из партии МЕРЕЦ.

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