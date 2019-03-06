Блок "Кахоль Лаван" опубликовал свою предвыборную политическую платформу

В среду, 6 марта, блок "Кахоль Лаван" представил основные пункты своей политической платформы, разработанной Хили Трупер ("Хосэн ле-Исраэль"), Офером Шелахом ("Еш Атид") и Йоазом Хенделем (ТЭЛЕМ).

Пресс-служба "Кахоль Лаван" направила в СМИ следующий текст с описанием основных положений этой платформы: "Безопасность: 1)Прекращение платежей ХАМАСу, 2) Противодействие Ирану, 3) Возвращение к сохранению секретности во всем, что касается оперативных действий израильских сил безопасности за пределами страны, 4) Не будет второго размежевания, 5) Любое государственное решение исторического значения будет вынесено на референдум или на голосование Кнессета, где сможет быть принято только квалифицированным большинством (минимум две трети голосов), 6) Проведение региональной конференции с участием арабских стран, заинтересованных в стабильности на Ближнем Востоке, 7) "Мы намерены стремиться к отделению от палестинцев, однако при двух базовых условиях: только при сохранении интересов безопасности государства и только при наличии гарантии возможности полной свободы действий ЦАХАЛа в любой точке", 8) Сохранение еврейского большинства в Израиле и поддержание еврейского характера государства. "Кахоль Лаван" усилит поселенческие анклавы и обеспечит нормальную жизнь в любом месте, в котором проживают израильтяне, 9) Иорданская граница останется восточной "границей безопасности", 10) Иерусалим - единая и неделимая столица Израиля. Религия и государство: 1) "Кахоль Лаван" верит, что необходимо сохранить субботу в качестве особого выходного дня. Вместе с тем необходимо позволить городским и региональным органам управления, по деланию, разрешить работу общественного транспорта по субботам, 2) Мы отменим запрет на работу магазинов по субботам, 3) Мы проведем закон о всеобщем армейском призыве, подготовленный военными структурами - ЦАХАЛ и министерство обороны, 4) Закон о еврейском характере государства: мы введем понятие равноправия в этот основной закон. Все граждане страны должны иметь равные права. Соцобеспечение и трудовая деятельность: 1) Увеличение пособия по старости, с тем, чтобы позволить каждому пожилому человеку достойную жизнь, 2) Увеличение социальной надбавка (автахат ахнаса) для пожилых людей и ее привязка к росту средней заработной платы в стране. В первую очередь внимание будет обращено на пожилых людей, для которых пособия Института национального страхования (Битуах Леуми) являются единственным доходом, 3) Изменение закона о Битуах Леуми, чтобы создать стимул для пожилых людей продолжать трудовую деятельность после наступления пенсионного возраста, 4) Мы изменим закон снижении пособия по старости, в случае если пожилой человек зарабатывает более 5646 шекелей в месяц, 5) Скидка для пожилых при пользовании общественным транспортом - от 50% и вплоть до бесплатного проезда, 6) Мы займемся проблемами беженцев Катастрофы, которые репатриировались в Израиль после 1953-го года, чтобы обеспечить им достойную старость, 7) Мы увеличим число дневных центров терапии для пожилых людей - дневные центры являются важной составляющей, отвечающей повседневным нуждам пожилых людей, 8) Мы займемся проблемами пенсионных выплат для репатриантов, которым полагаются пенсии в странах исхода, 9) Мы определим репатриантов приоритетной группой населения при получении социального жилья. Гражданские права: 1) Мы добьемся введения доступного и достойного гиюра для репатриантов, не признанных евреями по Галахе, в случае, если они пожелают его пройти, 2) Мы облегчим процесс подтверждения квалификации для врачей-репатриантов, получивших ученую степень за границей, 3) Мы намерены бороться за возможность гражданских захоронений, чтобы предоставить альтернативу существующей системе, 4) Каждый человек должен иметь полное право оформлять свои отношения таким образом, каким хочет – религиозным или светским. Мы намерены активно продвигать закон о гражданских браках в Израиле".

Ранее сообщалось, что публикация платформы партии "Кахоль Лаван" откладывалась из-за разногласий по вопросу о Палестинском государстве и некоторым другим политическим вопросам. В частности, отмечалось, что глава ТЭЛЕМ Моше Яалон является противником принципа двух государств и не верит в возможность достижения урегулирования в обозримом будущем. Глава "Еш Атид" Яир Лапид выступал за урегулирование путем регионального соглашения, в рамках которого идет речь и о Палестинском государстве. Позиция Бени Ганца неизвестна, однако в своей первой речи он говорил о необходимости "инициировать мирный процесс".

В программе партии, как и ожидалось, озвучено намерение добиваться созыва "региональной конференции, в которой примут участие стороны, способствующие стабильности в регионе". Неясно, что это означает на практике.

Как стало известно NEWSru.co.il, в процессе разработки политической программы новой партии было изменено и отношение к будущему Иорданской долины. Изначально речь шла о том, что этот район останется под израильским суверенитетом. Но в итоге лидеры "Кахоль Лаван" согласились объявить Иорданскую долину "границей безопасности" Израиля. Иными словами, партия готова согласиться на отказ от гражданского присутствия в этом районе.

После противоречивых заявлений Бени Ганца по поводу его отношения к одностороннему размежеванию сначала было решено записать в программе партии, что правительство, которое возглавит "Кахоль Лаван", "не будет предпринимать односторонних шагов, требующих демонтажа поселений; крупные поселенческие блоки будут укрепляться". Но позже была принята формула: "Не будет второго размежевания".

Возможность замораживания строительства в одиночных поселениях, фигурировавшая в проекте INSS, не оговаривается.

В списке "Кахоль Лаван" баллотируются люди, придерживающиеся во многом диаметрально противоположных взглядов. Моше Яалон, Цви Хаузер и Йоаз Хендель находятся на правом фланге. Яэль Герман пришла в "Еш Атид" из партии МЕРЕЦ.





