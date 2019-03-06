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6 марта 2019 г.
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В Израиле

ЦИК разрешил кандидатам от "Оцма Иегудит" баллотироваться в Кнессет

время публикации: 17:54 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
ЦИК разрешил кандидатам от "Оцма Иегудит" баллотироваться в Кнессет
Партия МЕРЕЦ пообещала опротестовать это решение в БАГАЦе
ЦИК разрешил кандидатам от "Оцма Иегудит" баллотироваться в Кнессет

С перевесом в один голос Центральная избирательная комиссия постановила, что кандидаты от партии "Оцма Иегудит" Михаэль Бен-Ари и Итамар Бен-Гвир могут принять участие в парламентских выборах. Партия МЕРЕЦ пообещала опротестовать это решение в БАГАЦе.

15 членов комиссии сочли требование левых партий снять с выборов кандидатов от партии "Оцма Иегудит" справедливым и правильным, однако 16 - проголосовали за то, чтобы Бен-Ари и Бен-Гвир приняли участие в выборах.

Накануне вечером юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал свое решение, поддерживающее апелляцию в отношении Михаэля Бен-Ари, таким образом он рекомендовал не допускать этого политика до участия в выборах в Кнессет. В то же время, Мандельблит счел возможным допустить до выборов Итамара Бен-Гвира. Юридический советник правительства и госпрокуратура мотивировали свое решение тем, что назвали "многочисленными свидетельствами его подстрекательства к расизму". Представители госпрокуратуры привели ряд цитат, фигурирующих в выступлениях и интервью Бен-Ари, а также в роликах, которые он публиковал на своей странице в социальных сетях и на официальной странице своей партии в социальной сети Facebook. Такие выражения как "нация убийц", "нация, в характере которой убийства и предательства", "люди, которые понимают только силу", госпрокуратура охарактеризовала как "постоянное подстрекательство к расизму".

В "Оцма Иегудит" заявляли, что не получили достаточно времени на подготовку к обсуждению. "Заключение юридического советника было опубликовано лишь в 23:00, нам необходимо время на изучение и подготовку основательного опровержения этого абсурда", – сказал Итамар Бен-Гвир.

В ходе заседания разгорелся скандал между представителем "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром и депутатами от МЕРЕЦ и "Авода". Исауи Фрейдж (МЕРЕЦ) назвал Бен-Гвира расистом. В ответ представитель "Оцма Иегудит" заявил: "Если бы мы были в Сирии, тебе никто бы не дал говорить. Не думай, что здесь "Мармара"".

Бен-Гвир заявил также, что депутат Став Шафир назвала его нацистом и представил исковое заявление в суд на сумму 500.000 шекелей за клевету. "Последователи Кахане привыкли запугивать, но им не удастся запугать меня и не удастся запугать израильских граждан", – ответила Шафир.

В Центральной избирательной комиссии заседают представители всех фракций, работавших в Кнессете 20-го созыва. В настоящий момент большинство членов комиссии возражают против запрета на участие Бен-Ари в выборах. Помимо прочих, против этого проголосуют представители НДИ и "А-ямин а-хадаш". Ожидается, что после любого решения ЦИК последует подача апелляции в БАГАЦ.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2019 г.
Центризбирком обсуждает требование запретить кандидатам от "Оцма Иегудит" баллотироваться в Кнессет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2019 г.
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