ЦАХАЛ готовится к отражению иранского ракетного удара

В воскресенье, 6 мая, израильские СМИ сообщили, что, по данным ЦАХАЛа, Иран готовится нанести ракетный удар по территории Израиля в качестве ответа на атаку на авиабазу Т-4 в Сирии.

Согласно сообщению 10-го канала ИТВ, интенсивный обстрел баллистическими ракетами может быть осуществлен с территории Сирии шиитскими вооруженными группировками под руководством офицеров "Хизбаллы", которые были командированы для этого из Ливана.

По данным ЦАХАЛа, для атаки предполагается использовать ракеты иранского производства "Фатех-110".

Целью атаки может стать военный объект на севере Израиля.

Вместе с тем, согласно прогнозам военных, как сообщил обозреватель программы "Хадашот" Рони Дэниель, Иран не заинтересован в прямой конфронтации с Израилем. Для того, чтобы избежать военного столкновения между Израилем и Ираном, будет создана видимость, что Корпус стражей исламской революции не причастен к обстрелу.

Телеканал "Кан 11" передал, что Иран затрудняется осуществить "план мести", поскольку для этого необходимы военные специалисты, которые бы смогли рассчитать правильный угол запуска и траектории ракет.

Израильский сайт Mivzakon, в свою очередь полагает, что ЦАХАЛу уже удалось предотвратить ракетный удар, когда в ночь на 30 апреля в сирийской провинции Хама, были уничтожены 200 иранских управляемых ракет.

Мэр Хайфы Йона Яхав в интервью 20-му телеканалу сообщил, что представители ЦАХАЛа не обсуждали с ним ситуацию и не отдавали каких-либо специальных распоряжений для жителей на случай чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, градоначальник сообщил, что Хайфа готова к любым чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что ни один официальный источник информацию, прозвучавшую в вечерних выпусках новостей на израильских телеканала, не подтвердил.

Удар по авиабазе Т-4 ("Тайфур", она же или "Тифор" или "Тийяс") был нанесен 9 апреля. Иран и Россия заявили, что атака была осуществлена ВВС Израиля. Мониторинговая группа Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о 14 убитых на базе Т-4, в том числе иранских военных советниках. Согласно сообщениям в иранских СМИ, на авиабазе Т-4 погибли четверо граждан Ирана. Среди погибших – полковник Корпуса стражей Исламской революции Махди Дехкан Яздли. Как утверждается, он командовал иранскими беспилотными летательными аппаратами в Сирии.





