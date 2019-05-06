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В Израиле

ЦАХАЛ вводит блокаду палестинских территорий в День Памяти и День Независимости

время публикации: 16:43 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ вводит блокаду палестинских территорий в День Памяти и День Независимости
ЦАХАЛ вводит блокаду палестинских территорий в День Памяти и День Независимости
ЦАХАЛ вводит блокаду палестинских территорий в День Памяти и День Независимости

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на вторник, 7 мая, вводится режим блокады палестинских территорий Иудеи и Самарии, а также сектора Газы.

Согласно опубликованной информации, режим блокады вводится в соответствии с решением политического руководства страны на День Памяти павших солдат и на День Независимости Израиля.

Распоряжение вступит в силу в ночь на 7 мая и будет действовать до 00:01 10 мая. В эти дни въезде палестинских арабов в Израиль будет разрешен лишь в гуманитарных случаях на основании разрешения координатора действий ЦАХАЛа на территориях.

Решение о снятии режима блокады будет приниматься на основе оценки оперативной обстановки.

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