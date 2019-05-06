Управление тылом отменило все ограничения, в большинстве городов юга открыты учебные заведения

Управление тылом объявило, что начиная с 7:00 отменены все ограничения, введенные в населенных пунктах, находящихся в 40-километровой зоне от границы с сектором Газы.

Изначально сообщалось, что учебные заведения вернутся к обычному режиму работы лишь 7 мая, однако муниципалитеты Ашдода, Беэр-Шевы, Явне, Сдерота, Кирьят Малахи, Кирьят Гата, Раата а также руководство региональных советов Мерхавим, Бней Шимон, Нахал Сорек, Эшколь и Йоав объявили, что учеба возобновляется уже сегодня.

В учебных заведениях Ашдода занятия начнутся в 9:00. На территории регионального совета Мерхавим учебные заведения для детей с особыми потребностями откроются в 9:00, обычные школы и детские сады – в 10:00.

Занятия в университете имени Бен Гуриона в Беэр-Шеве пройдут по обычному расписанию.

В Ашкелоне, на территории региональных советов Сдот Негев, Шаар а-Негев и Хоф Ашкелон учебные заведения закрыты. Нет занятий и в колледже "Сапир".

Рано утром в понедельник, 6 мая, поступила информация о том, что на переговорах о прекращении огня в секторе Газы, которые ведутся в Каире при посредничестве представителей египетских спецслужб и посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова, а также при участии Катара, достигнут прогресс.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал "Аль-Акса", который принадлежит находящейся у власти в секторе террористической группировке ХАМАС, сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня. Отмечается, что режим прекращения огня вступил в силу в 04:30. Никаких официальных заявлений сторон конфликта, подтверждающих либо опровергающих данную информацию, сделано не было.





