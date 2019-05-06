Отчет госконтролера: непрофильные учителя в школах и отсутствие планирования в минздраве

Государственный контролер Йосеф Шапира опубликовал очередной отчет, посвященный недостаткам и проблемам, выявленным им в работе министерств просвещения, здравоохранения, финансов, строительства, социального обеспечения, а также в национальном управлении кибербезопасности.

В сфере просвещения отчет указывает на слабое планирование рабочей силы, что привело к нехватке 3.065 учителей в еврейском секторе и к избытку в 2.539 учителей в арабском секторе.

В результате нехватки кадров значительное количество учителей преподают предметы, не имеющие отношения к их образованию. В частности, 60% учителей математики не соответствуют требованиям министерства (высшее математическое или смежное с математическим образование). Также не соответствуют требованиям 40% преподавателей английского языка и 88% преподавателей иврита (язык и понимание прочитанного).

Кроме того, госконтролер критикует низкий уровень студентов педагогических факультетов университетов и педагогических колледжей, зачастую не соответствующий и без того низким критериям самого минпроса.

В сфере здравоохранения отчет делает упор на отсутствии долгосрочного планирования и ясных критериев развития, как по количеству койкомест и срокам ожидания, так и по подготовке кадров, в том числе – с учетом старения населения. За четыре года, прошедшие с принятия правительством соответствующего решения никакой программы так и не было разработано.

Шапира критикует отсутствие четких критериев принятия решений об открытии новых отделений: "Минздрав только реагирует на точечные запросы директоров больниц, не принимая никаких шагов по долгосрочному планированию". Отмечается также, что открытие отделений на периферии откладывается из-за отсутствия внешних пожертвований.

Один из пунктов отчета критикует ситуацию, при которой подавляющее большинство операций по трансплантации органов в центре страны проводятся в больнице "Бейлинсон", тогда как отделение трансплантологии в "Шибе" простаивает, и его специалисты не набирают необходимый опыт.

Отмечается также, что немалая часть проблем системы здравоохранения связана с отсутствием координации и неэффективностью распределения ресурсов, а не только с нехваткой бюджетных средств.

Отчет госконтролера критикует министерство финансов и управление госслужащих за отсутствие проверки эффективности системы курсов повышения квалификации, на которые тратится до полутора миллиардов шекелей в год.

Йосеф Шапира отмечает отсутствие координации министерств и низкую готовность многих жизненно важных инфраструктурных объектов страны к кибератакам. В частности, управление кибербезопасности не обладает полной информацией о готовности важных объектов к отражению атак, а многие правительственные структуры до сих пор не провели анализ уязвимых мест в своих системах.

Отмечается в отчете практически нулевая реализация закона, позволяющего удвоить налогообложение пустующих квартир с целью увеличения рынка квартир на съем.

Также отчет критикует исключительную неторопливость работы Центрального статистического бюро, не выполняющего свои международные обязательства и до сих пор не передавшего в надлежащем объеме необходимые данные Организации экономического сотрудничества и развития, к которой Израиль присоединился 9 лет назад. Кроме того, отмечается опоздание в проведении переписи населения.