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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2020 г., 23:18

БАГАЦ отклонил апелляции с требованием запретить Нетаниягу формировать правительство

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БАГАЦ отклонил апелляции с требованием запретить Нетаниягу формировать правительство

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил все апелляции, поданные оппозицией с требованием запретить премьер-министру Биньямину Нетаниягу формировать коалицию, а отменить коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

Судейская коллегия единогласно постановила, что нет юридических оснований препятствовать созданию правительства Биньямином Нетаниягу.

Суд также постановил, что, несмотря на многочисленные юридические проблемы, содержащиеся в тексте коалиционного соглашения между " Ликудом" и " Кахоль Лаван", в настоящий момент нет оснований для вмешательства и отмены какого-либо из его параграфов.

Апелляции рассматривались судейской коллегией, состоявший из 11 судей. Впервые в истории Израиля подобные заседания транслировались в прямом эфире. Они в общей сложности продолжались более 17 часов.

В ходе заседания, рассматривавшего апелляцию с требованием отменить коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", судьи потребовали внести ряд изменений в текст соглашения, и лишь после внесения поправок оно было утверждено.

Вместе с тем, из вердикта суда следует, что судьи не отрицают возможности вмешательства в те или иные параграфы в дальнейшем, в частности в те пункты, которые касаются работы комиссии по выбору судей.

Депутат Кнессета Гади Еваркан, перешедший из "Телем" в "Ликуд", написал в своем "твиттере" после публикации вердикта суда: "Есть судьи в Иерусалиме".

Решение БАГАЦа устраняет основное препятствие на пути формирования правительства "Ликуда" и "Кахоль Лаван".

Как сообщалось ранее, вечером 6 мая Нетаниягу и Ганц объявили, что правительство будет приведено к присяге ровно через неделю, 13 мая.

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