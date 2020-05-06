Карантин на пляжах Израиля: купаться пока нельзя. Комментарии

Во вторник, 5 мая, несмотря на отсутствие разрешения правительства на купание в море в условиях продолжающегося общего карантина, на пляже Фришман в Тель-Авиве были установлены шезлонги и зонтики для отдыхающих.

Пресс-служба муниципалитета Тель-Авива объяснила редакции NEWSru.co.il, что подготовка пляжа к открытию проходит в ожидании инспекции от министерства здравоохранения. В ближайшее время на пляж Фришман должны прийти инспекторы от минздрава и проверить, соответствует ли расстояние между шезлонгами и другие аспекты подготовки пляжа распоряжениям министерства.

Как нам объяснили, мэрия Тель-Авива также ждет от минздрава более детальных инструкций о том, как должна выглядеть инфраструктура пляжей в посткарантинный период.

О дате открытия пляжей муниципалитетам приморских городов пока не сообщали.

Напомним, согласно распоряжениям правительства, с 5 мая на пляжах и в море находиться можно, но исключительно для занятий спортом. Министерство здравоохранения уточнило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что речь идет о "признанных" видах спорта. К сожалению, на просьбу нашей редакции предоставить нам список видов спорта, которыми можно заниматься на море, минздрав ответил отказом, объяснив, что цель распоряжений состоит в том, чтобы избежать столпотворения на пляжах. Минздрав также уточняет, что снорклинг (плавание с маской и трубкой), например, не является видом спорта, разрешенным на море в период карантина.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман дал некоторые пояснения по этому поводу. По его словам, всеми морскими видами спорта можно заниматься только в отведенных для этого специальных местах. В частности, для занятий серфингом, дайвингом или парусными видами спорта разрешено выходить в море в рамках занятий в соответствующих клубах и только на тех участках побережья, где действуют эти клубы.

Майор Зингерман подчеркнул, что полиция продолжает следить за соблюдением правил карантина, в том числе на пляжах. Вместе с полицией контроль над ситуацией на пляжах осуществляют муниципальные инспекторы, которые тоже имеют право штрафовать нарушителей.





