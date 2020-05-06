Иерусалим:
12 - 21°
Тель-Авив:
18 - 20°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2020 г., 13:17

Карантин на пляжах Израиля: купаться пока нельзя. Комментарии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Карантин на пляжах Израиля: купаться пока нельзя. Комментарии Карантин на пляжах Израиля: купаться пока нельзя. Комментарии Карантин на пляжах Израиля: купаться пока нельзя. Комментарии

Во вторник, 5 мая, несмотря на отсутствие разрешения правительства на купание в море в условиях продолжающегося общего карантина, на пляже Фришман в Тель-Авиве были установлены шезлонги и зонтики для отдыхающих.

Пресс-служба муниципалитета Тель-Авива объяснила редакции NEWSru.co.il, что подготовка пляжа к открытию проходит в ожидании инспекции от министерства здравоохранения. В ближайшее время на пляж Фришман должны прийти инспекторы от минздрава и проверить, соответствует ли расстояние между шезлонгами и другие аспекты подготовки пляжа распоряжениям министерства.

Как нам объяснили, мэрия Тель-Авива также ждет от минздрава более детальных инструкций о том, как должна выглядеть инфраструктура пляжей в посткарантинный период.

О дате открытия пляжей муниципалитетам приморских городов пока не сообщали.

Напомним, согласно распоряжениям правительства, с 5 мая на пляжах и в море находиться можно, но исключительно для занятий спортом. Министерство здравоохранения уточнило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что речь идет о "признанных" видах спорта. К сожалению, на просьбу нашей редакции предоставить нам список видов спорта, которыми можно заниматься на море, минздрав ответил отказом, объяснив, что цель распоряжений состоит в том, чтобы избежать столпотворения на пляжах. Минздрав также уточняет, что снорклинг (плавание с маской и трубкой), например, не является видом спорта, разрешенным на море в период карантина.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман дал некоторые пояснения по этому поводу. По его словам, всеми морскими видами спорта можно заниматься только в отведенных для этого специальных местах. В частности, для занятий серфингом, дайвингом или парусными видами спорта разрешено выходить в море в рамках занятий в соответствующих клубах и только на тех участках побережья, где действуют эти клубы.

Майор Зингерман подчеркнул, что полиция продолжает следить за соблюдением правил карантина, в том числе на пляжах. Вместе с полицией контроль над ситуацией на пляжах осуществляют муниципальные инспекторы, которые тоже имеют право штрафовать нарушителей.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 05 мая 2020
Выход из режима карантина. Календарь

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:19 СМИ: Яир Нетаниягу пожаловался в полицию на угрозы
13:55 Беннет утвердил расширение границ поселка Эфрат
13:17 Карантин на пляжах Израиля: купаться пока нельзя. Комментарии
12:44 Умер раввин Нахум Рабинович, один из создателей "Гиюр ке-Алаха"
11:44 В Тель-Авиве прошел митинг женщин против насилия в семье
10:03 Прокуратура отказалась расследовать "казнь" террориста и посоветовала активистам "Бецелем" выражаться осторожнее
09:13 Полиция изъяла незаконное оружие в иерусалимском квартале Вади Джоз
08:57 Пожар в Иерусалиме, погибла женщина
08:51 Пожар в Беэр-Шеве, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии
08:45 "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не поделили портфель министра здравоохранения
...