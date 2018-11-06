Запланированная на 7 ноября забастовка отменена

В ходе очередного раунда переговоров, в котором вместе с профсоюзными лидерами принимали участие министр финансов Моше Кахлон и министр социального обеспечения Хаим Кац, был достигнут компромисс, благодаря которому запланированная на 7 ноября всеобщая забастовка не состоится.

Об отмене забастовки сообщила государственная радиостанция "Кан Бет".

Профсоюзы, намеревались парализовать работу государственных служб, общественного транспорта и больниц, учебных заведений в знак протеста против ситуации в сфере безопасности на рабочих местах, особенно в сфере строительства.

В "Гистадруте" отмечали, что только с начала года на стройках Израиля погибли 40 человек и еще 200 получили тяжелые травмы. Несколько несчастных случаев на стройках произошло уже после того, как профсоюзы объявили о готовящейся забастовке.

Профсоюзы настаивали на усилении контроля над стройками и соблюдением на них правил техники безопасности.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в рамках соглашения будут добавлены 60 ставок инспекторов, которые будут осуществлять надзор за строительными объектами. Кроме того, стороны договорились о постепенном внедрении новых правил безопасности.





