"Кан-11": Кремль отменил парижскую встречу Путина и Нетаниягу

Во вторник, 6 ноября, телеканал "Кан-11" сообщил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу, которая должна была состояться в Париже 11 ноября, отменена Кремлем.

По информации телеканала, договоренность о встрече была достигнута главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом и его российским коллегой Николаем Патрушевым.

Журналист телеканала "Кан-11" Гили Коэн сообщила, что в Израиле несколько дней назад получили сообщение о том, что встреча не состоится.

Комментируя эту информацию, Гили Коэн отметила: "На фоне кризиса в отношениях с Россией после инцидента с самолетом Израиль вновь нанес удары по целям в Сирии. И, как мы понимаем, в России очень недовольны тем, что информация об этих действиях Израиля на территории Сирии была обнародована".

Несколькими часами ранее сайт газеты "Гаарец" написал, что Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность отмены своего участия в мероприятии в Париже, которое намечено на 11 ноября.

При этом в публикации говорилось, что, якобы, организаторы мероприятия предупредили участников, что расписание мероприятия не оставляет времени для проведения личных встреч.

11 ноября в Париже состоится мероприятие, посвященное столетию окончанию Первой мировой войны. На нем будут присутствовать глава правительства Биньямин Нетаниягу, глава Палестинской администрации Махмуд Аббас, президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, а также другие мировые лидеры.

"Гаарец" пишет: ожидается, что в среду, 7 ноября, Биньямин Нетаниягу примет окончательное решение относительно своего участия в международном форуме в Париже.





