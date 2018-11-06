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В Израиле

"Кан-11": Кремль отменил парижскую встречу Путина и Нетаниягу

время публикации: 6 ноября 2018 г., 20:59 | последнее обновление: 6 ноября 2018 г., 21:02 блог версия для печати фото
"Кан-11": Кремль отменил парижскую встречу Путина и Нетаниягу
Меир Бен-Шаббат и Николай Патрушев в октябре 2017 года. Москва
"Кан-11": Кремль отменил парижскую встречу Путина и Нетаниягу

Во вторник, 6 ноября, телеканал "Кан-11" сообщил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу, которая должна была состояться в Париже 11 ноября, отменена Кремлем.

По информации телеканала, договоренность о встрече была достигнута главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом и его российским коллегой Николаем Патрушевым.

Журналист телеканала "Кан-11" Гили Коэн сообщила, что в Израиле несколько дней назад получили сообщение о том, что встреча не состоится.

Комментируя эту информацию, Гили Коэн отметила: "На фоне кризиса в отношениях с Россией после инцидента с самолетом Израиль вновь нанес удары по целям в Сирии. И, как мы понимаем, в России очень недовольны тем, что информация об этих действиях Израиля на территории Сирии была обнародована".

Несколькими часами ранее сайт газеты "Гаарец" написал, что Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность отмены своего участия в мероприятии в Париже, которое намечено на 11 ноября.

При этом в публикации говорилось, что, якобы, организаторы мероприятия предупредили участников, что расписание мероприятия не оставляет времени для проведения личных встреч.

11 ноября в Париже состоится мероприятие, посвященное столетию окончанию Первой мировой войны. На нем будут присутствовать глава правительства Биньямин Нетаниягу, глава Палестинской администрации Махмуд Аббас, президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, а также другие мировые лидеры.

"Гаарец" пишет: ожидается, что в среду, 7 ноября, Биньямин Нетаниягу примет окончательное решение относительно своего участия в международном форуме в Париже.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 6 ноября 2018 г.
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