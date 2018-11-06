СМИ: "Леваев не собирается возвращаться в Израиль"

Задержание родственников бизнесмена Льва Леваева по подозрению в причастности к контрабанде алмазов на сумму свыше 300 миллионов шекелей стало одной из главных тем, обсуждаемых израильскими СМИ.

Служба новостей "Хеврат а-Хадашот" цитирует источники из окружения бизнесмена, согласно которым Леваев, находящийся сейчас в России, не намерен возвращаться в Израиль. "Если полиция хочет его допросить, ей придется добираться до него за границей", – говорится в сообщении.

По оценке "Кан Бет", рассмотрение запроса на экстрадицию Льва Леваева из России может занять несколько месяцев.

В то же время The Marker, также со ссылкой на источник, приближенный к Леваеву, утверждает, что тот взвешивает возможность приехать в Израиль для дачи показаний, не дожидаясь запроса на свою экстрадицию из России.

Портал ynet сообщает, что полиция уже получила от суда ордер на арест Леваева, однако на текущий момент не будет торопиться с запросом на экстрадицию. Портал также утверждает, что полиция перешла к открытой фазе расследования после того, как стало очевидно, что Леваев не намерен возвращаться в Израиль.

Эксперты отмечают, что контрабанда алмазов в подобных масштабах, имевшая место с 2002 по 2016 годы, не могла осуществляться без ведома и разрешения Леваева. В то же время с точки зрения уклонения от уплаты налогов контрабанда алмазов в Израиль бессмысленна с учетом израильской схемы налогообложения в данной сфере. По утверждению специалистов, единственной причиной контрабанды может быть незаконность источников приобретения алмазов.

Напомним, что утром в понедельник, 5 ноября, следователи полиции и налогового управления задержали семерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. Среди задержанных – сын и брат Льва Леваева, а также сотрудник одного из его российских предприятий.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе – из районов, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.

Суд продлил срок ареста подозреваемых на семь суток.

Также СМИ сообщили, что полиция завербовала государственного свидетеля по этому делу.

Лев Леваев родился 30 июля 1956 года в Ташкенте (Узбекская ССР, СССР) в семье бухарских евреев, выходцев из Самарканда. В 1971 году вместе с семьей репатриировался в Израиль. Окончил иешиву "Хабада" в Кирьят-Малахи. Отслужил в военном раввинате. После демобилизации начал работать шлифовщиком алмазов на фабрике. Открыл собственную компанию по шлифовке алмазов. В 1980-е годы приобрел акции компании "Африка-Исраэль" и стал членом её руководства. С 1997 года Лев Леваев является владельцем и председателем совета директоров компании "Африка-Исраэль", которая была преобразована в международную холдинговую и инвестиционную компанию, работающую в различных областях строительства и экономики. C 1 февраля 2008 компания "Африка-Исраэль" владеет компанией "Апогей-Металл" в России. Был первым владельцем единственного русскоязычного телеканала в Израиле (9-й, "Израиль Плюс"). Женат, отец девятерых детей.





