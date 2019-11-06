Иерусалим:
19 - 25°
Тель-Авив:
18 - 30°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 ноября 2019 г., 09:03

IsraelDefense: американцы построят ангары на юге Израиля, видимо, для истребителей F-35i "Адир"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
F-35i "Адир" Истребитель в ангаре
 
   
 
 
F-35i "Адир"
Flash90. Фото: А.Крон Фото 1 из 2

 
   
 
 
Истребитель в ангаре

Министерство обороны США выделяет десятки миллионов долларов на строительство укрепленных ангаров в Израиле, по всей видимости предназначенных для истребителей пятого поколения F-35i "Адир", пишет сайт IsraelDefense.co.il.

Американские источники сообщают, что общая площадь ангаров составит 252 тысячи квадратных метров, а площадь каждого отдельного ангара – 4 тысячи квадратных метров.

Проект находится в ведении Инженерного корпуса армии США Европейского округа (NAU). В августе 2019 года подрядчики посещали авиабазу на юге Израиля, говорится в публикации.

Официальные источники в Израиле не комментируют эту информацию.

В настоящее время на авиабазе "Увда" на юге Израиля проводятся международные учения Blue Flag, в которых впервые участвуют израильские истребители пятого поколения F-35i "Адир". В рамках учений, в которых, помимо ЦАХАЛа, будут участвовать экипажи из США, Германии, Италии и Греции, задействованы десятки самолетов. В общей сложности, в учениях участвуют более 1000 военнослужащих, сообщала пресс-служба ЦАХАЛа. Программа учений, которые проводятся до 14 ноября, предусматривает отработку воздушных боев, нанесение ударов по наземным целям, в также противостояние системам ПВО на территории противника.

На сегодняшний день израильские ВВС располагают 18 самолетами F-35i.

В июне 2019 года израильские самолеты F-35i "Адир" впервые участвовали в международных учениях Tri-Lightning над Средиземным морем, взаимодействуя с самолетами военно-воздушных сил США, Великобритании и Израиля. Но в Израиле "Адиры" впервые будут задействованы на международных учениях.

Напомним, что 22 мая 2018 года командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин заявлял, что израильская армия первой в мире применила истребители пятого поколения F-35 для реальных атак: эти самолеты на тот момент дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35i "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии.

1 мая 2019 года командование военно-воздушных сил США сообщало о первом боевом применении истребителей пятого поколения F-35A: два самолета F-35A Lightning II, действуя в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке, нанесли удары по сети туннелей в горном массиве Хамрин, в которых боевики "Исламского государства" хранят оружие и боеприпасы.

25 июня 2019 года (в день проведения учений Tri-Lightning) командование британских ВВС сообщило о первом боевом применении F-35. Было объявлено, что 16 июня шесть таких истребителей, базирующихся на Кипре, прикрывали действия самолетов Typhoon против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 ноября 2019
Истребители F-35i впервые примут участие в международных учениях на территории Израиля
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 октября 2019
Цена на F-35 спустилась ниже 80 миллионов долларов за самолет
// NEWSru.co.il // В мире // 20 сентября 2019
В Великобритании завершились учения Cobra Warrior с участием ВВС ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 сентября 2019
На авиабазе Неватим приземлились еще два новых истребителя F-35 "Адир"


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:41 Министерство труда приостановило работу на стп строительных объектах
09:42 Убийство в Тель-Шеве: задержанные угрожавшие в актах возмездия
09:03 IsraelDefense: американцы построят ангары на юге Израиля, видимо, для истребителей F-35i "Адир"
08:23 Политический тупик: коалиция, прямые или всеобщие выборы
07:09 Минпрос и ЦАХАЛ договорились об увеличении каникул для призывников
06:20 7 ноября может начаться забастовка муниципальных служб
05:53 Прогноз погоды на 6 ноября: температура выше среднесезонной, солнечно, возможны дожди на востоке и северо-востоке
23:26 Пожарная служба выпустила предупреждение об опасности разведения костров
22:51 Скончался Жорж Гутельман, предоставивший Израилю самолеты для операции "Моисей"
22:36 Опрос "Мидгам": четверть израильтян не знают, за кого голосовать на прямых выборах
...