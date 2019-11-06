7 ноября может начаться забастовка муниципальных служб

Центр местной власти угрожает начать забастовку муниципальных служб 7 ноября, если не будут отменены сокращения бюджетов муниципалитетов.

В заявлении центра местной власти, опубликованном 31 октября, отмечалось, что из-за того, что в течение последнего года не утверждены соответствующие бюджеты, муниципалитеты не получают финансовые средства, необходимые для нормального функционирования.

В частности, не были переведены деньги на строительство дополнительно 1200 классных комнат. Центр местной власти также добивается отмены сокращения 300 миллионов шекелей для поддержки социально-слабых населенных пунктов и 38 миллионов шекелей на кружки для детей, проживающих на севере страны.

Ожидается, что в забастовке примут участие более 170 муниципалитетов (не включая Иерусалим). В рамках забастовки не будет вывозиться мусор, забастовка может привести к сбоям в работе образовательных учреждений – школ и детских садов (это не должно коснуться яслей и школ системы специального образования), могут не выйти на работу охранники, нанятые местными властями.

Помимо прочего, в муниципалитетах не будет вестись прием граждан, не будут предоставляться услуги социальных служб, не будут работать муниципальные инспекторы, приостановят свою деятельность комитеты по планированию и строительству.