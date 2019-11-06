Политический тупик: коалиция, прямые или всеобщие выборы

За две недели до истечения срока мандата, предоставленного Бени Ганцу для формирования правительства, "Кахоль Лаван" продолжает переговоры с "Ликудом", блоком "Авода-Гешер" и партией "Наш дом Израиль".

В среду, 6 ноября, в комплексе "Кфар Макабия" состоится встреча рабочих групп "Ликуда" и "Кахоль Лаван". Это третья встреча рабочих групп, и в блоке Ганца заявляют, что к настоящему моменту никакого прогресса не достигнуто.

Накануне глава "Кахоль Лаван" выступил с резкими нападками на Биньямина Нетаниягу. "Он не готов отказаться от (праворелигиозного) блока, он не готов отказаться от иммунитета, он не готов обсуждать повестку дня будущего правительства, он хочет потащить всех нас на третьи выборы", – заявил Ганц.

Источники в "Кахоль Лаван" заявили в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что переговоры с "Ликудом" не продвигаются. "Мы в полном тупике. С НДИ и "Аводой" прогресс есть, но с "Ликудом" ни к чему прийти не удается", – сказал наш собеседник. Предыдущая встреча рабочих групп "Ликуда" и "Кахоль Лаван" завершилась безрезультатно.

7 ноября состоится встреча рабочих групп "Кахоль Лаван" и НДИ.

Одновременно депутаты и лидеры партий в Кнессете продолжают обсуждать предложение о проведении прямых выборов главы правительства в том случае, если не удастся прийти к соглашению о формировании коалиции.

Накануне эту инициативу поддержал и глава партии "Авода" Амир Перец. "Речь идет об интересном, заслуживающем внимания предложении, которое я намерен вынести на обсуждение на заседании фракции", – заявил Перец.

Напомним, что для проведения прямых выборов необходимо изменение Основного закона о правительстве, что требует большинства в 61 голос. Некоторые партии праворелигиозного блока уже заявили, что поддерживают эту инициативу. До сих пор не высказались представители "Байт Иегди – Ихуд Леуми" и "Яадут а-Тора", однако предполагается, что и они поддержат это предложение, так как не заинтересованы в еще одной предвыборной кампании, которая и потребует дополнительных средств и может привести к уменьшению представительства партий в Кнессете. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что не продвигает сейчас этот законопроект, однако не заявил, что возражает против подобной инициативы. В "Кахоль Лаван", в свою очередь, утверждают, что речь идет об "очередном блефе "Ликуда"". По словам представителей оппозиции, Нетаниягу уже принял решение отправить нас всех на третьи выборы.

В партии "Наш дом Израиль" отказываются отвечать на вопрос, как поступят в случае голосования по изменению Закона о правительстве. В окружении Авигдора Либермана заявляют, что пока этот вопрос не стоит на повестке дня, а значит нет смысла его обсуждать. Отметим, что если блок "Авода-Гешер" поддержит данную инициативу, то она получит необходимое большинство, независимо от позиции НДИ.

В политических кругах взвешивается также возможность утверждения, так называемого административного указа (הוראת שעה), позволяющего принять решение о единоразовом проведении прямых выборов. В Кнессете полагают, что для утверждения такого распоряжения потребуется 61 голос.

Прямые выборы премьер-министра Израиля в 2020 году. Выскажите ваше мнение

Срок мандата Бени Ганца истекает 20 ноября. После этого начнутся три недели, в ходе которых каждый парламентарий сможет попытаться заручиться поддержкой 61 депутата для получения мандата на формирование правительства. Тот, кому это удастся сделать до 11 декабря, получит еще 14 дней для коалиционных переговоров. Если никто не преуспеет, Кнессет 22-го созыва будет автоматически распущен.

Если инициатива по проведению прямых выборов получит поддержку, соответствующие законодательные акты необходимо принять до того, как Кнессет будет распущен.





