Читатели NEWSru.co.il за прямые выборы премьера: 44% за Нетаниягу, 29% за Ганца. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Прямые выборы премьер-министра Израиля в 2020 году".

В опросе, который проводился в течение одних суток, 5-6 ноября, приняли участие 2.689 респондентов (2.310 из них ответили на все 6 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что, если бы сегодня состоялись прямые выборы премьер-министра, то 44% наших читателей проголосовали бы за Биньямина Нетаниягу, 29% отдали бы свои голоса за Бени Ганца. При этом 26% заявили, что не знают, за кого голосовать, и, вероятно, воздержались бы от голосования.

Подавляющее большинство опрошенных, 62%, согласны с мнением, что лучше провести прямые выборы премьер-министра, чем третьи за год выборы в Кнессет. 22% с этим не согласны. Прочие затрудняются с ответом.

Читателям был задан вопрос: "Если все же вновь состоятся досрочные выборы в Кнессет, за кого вы проголосуете?" Больше всего голосов при ответе на этот вопрос получает партия "Наш дом Израиль" – 41%. Далее следуют "Ликуд" – 29%, "Кахоль Лаван" – 14%, "А-Ямин а-Хадаш" – 2% (вместе с "Байт Иегуди/Ихуд Леуми" менее 3%). Эти показатели мало отличаются от результатов голосования наших читателей в день выборов в Кнессет 22-го созыва 17 сентября 2019 года.

Вопрос: "Если правительство национального единства сформировать не удастся, какое решение вы предпочитаете?" 29% выбрали ответ: коалиция "Ликуд"-ультраортодоксы– правые-НДИ. 22% – досрочные выборы. 9% – коалиция "Кахоль Лаван"-ультраортодоксы-левые-НДИ. Только 1% – коалиция "Кахоль Лаван"-ультраортодоксы-левые при поддержке Объединенного арабского списка. 25% проголосовали за "другой вариант".

Главным виновником того, что коалиция не создана, большинство участников опроса, 52%, называют премьер-министра, лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу. 28% – лидера НДИ Авигдора Либермана. 7% – лидера блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца. 2% – второго человека в списке "Кахоль Лаван" Яира Лапида.

Был задан вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту премьер-министра?" Больше всего голосов получил действующий глава правительства Биньямин Нетаниягу – 35% (как отмечено выше, при прямых выборах премьера он получил поддержку 44% нашей аудитории). Далее следуют: Авигдор Либерман – 18%, Бени Ганц – 11%, Гидеон Саар – 11%, Яир Лапид – 4%, Айелет Шакед – 3%, Исраэль Кац – 2%, Нир Баркат – 1%.





