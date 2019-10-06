Израиль предложил арабским странам подписать договор об окончании конфликта

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что, при поддержке премьер-министра Биньямина Нетаниягу продвигает инициативу по подписанию "соглашений о прекращении военных действий" с арабскими странами. По его словам, речь идет об историческом шаге.

"Такие соглашения положат конец конфликту и сделают возможным региональное сотрудничество до подписания мирных договоров. Во время визита в ООН я представил инициативу министрам иностранных дел арабских государств и представителю администрации США Джейсону Гринблатту", – написал он в социальной сети Twitter.

Согласно Новостям 12 канала, Кац провел в кулуарах сессии Генеральной ассамблеи ООН серию встреч с главами внешнеполитических ведомств арабских государств Персидского залива, на которых и выдвинул инициативу, призванную положить конец конфликту. Она разработана сотрудниками МИД Израиля и соответствует нормам международного права.

Авторы документа исходят из того, что до урегулирования палестино-израильского конфликта арабские страны не согласятся на заключение мирного договора с Израилем. Однако можно использовать взаимопонимание, достигнутое на базе противостояния иранской угрозе, для расширения сотрудничества в сфере экономики и борьбы с террором.

Инициатива говорит о развитии дружественных отношений и взаимодействия на основе Хартии ООН и норм международного права. Споры и конфликты должны решаться посредством консультаций. Стороны отказываются от вступления в альянсы, направленные друг против друга.

Они обещают, что их территория не будет использоваться в качестве базы для враждебных действий в отношении других государств, включая пропаганду. Предусмотрен запрет на финансирование подобной деятельности.

Напомним: 23 сентября Исраэль Кац сообщил, что провел в Нью-Йорке переговоры с главой внешнеполитического ведомства одной из арабских стран. Встреча состоялась в кулуарах сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам Каца, речь шла о первой подобной встрече. "Мы обсудили иранскую угрозу, а также достигли соглашения о расширении регионального сотрудничества. Новая, интересная реальность", – написал он тогда.





